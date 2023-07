El Palau de la Música espera la designación de José Luis Moreno como presidente para salir de su atasco

Desde que en julio de 2019 -hace ahora cuatro años-, el Palau de la Música cerró sus puertas después de que se desprendiera parte del techo de su sala principal, la que posiblemente sea la institución cultural más importante de las que gestiona el Ayuntamiento de València vive en estado de provisionalidad.

Durante este tiempo, su orquesta titular, la de València, y sus abonados han tenido que peregrinar de un auditorio a otro para hacer y disfrutar de la música mientras las obras de rehabilitación del edificio han ido prolongándose.

Los flecos por resolver

Parece, no obstante, que el fin de la incertidumbre está cerca pues ya se ha anunciado que el edificio renovado se inaugurará en octubre y por eso se ha diseñado ya toda la próxima temporada de conciertos en el histórico auditorio del cauce del Túria. Pero todavía quedan flecos por resolver y aspectos que confirmar, y el cambio de gobierno al frente del ayuntamiento, gestionado ahora por el PP, no ha contribuido a acelerar los plazos.

Para desatascar la situación primero hay que nombrar a la persona que sustituirá a la exconcejal de Cultura, Gloria Tello, en la presidencia del Organismo Autónomo Municipal (OAM) del Palau de la Música. La elección ya está hecha y fuentes del ejecutivo local presidido por María José Catalá han confirmado que será José Luis Moreno quien, como futuro concejal de Cultura, asuma también próximamente la presidencia del OAM.

¿Quién sustituirá a Vicent Ros?

Lo que no se puede confirmar aún es quien será la mano derecha de Moreno al asumir la dirección del Palau de la Música que actualmente ostenta Vicent Ros. Las mismas fuentes municipales señalan que su intención es que Ros -cuyo contrato fue prorrogado en junio de 2022 por tres años- sea relevado por una persona más afín al ejecutivo popular.

En este sentido, y tal como publicó Levante-EMV, en las últimas semanas han sonado nombres como el del responsable de la Escuela de Música de Alto Rendimiento (Esmar) y exsecretario autonómico, Manuel Tomás, pero el elegido es el del catedrático de Oboe del Conservatorio Superior de Música de València, Vicent Llimerà. De todas formas, hasta que no sea nombrado Moreno como presidente no se destituirá a Ros y el nuevo consejo de administración del OAM que presida Moreno no aprobará la designación del nuevo director.

No es el único nombramiento que le aguarda a Moreno ya que actualmente el organigrama del Palau carece de subdirector de Gestión ya que el anterior titular del cargo, Honori Colomer, renunció a él el pasado marzo. Tampoco hay desde hace años responsable de personal y subdirector de música.

Programación a la espera

Otro de los asuntos por resolver dentro del Palau, y cuya solución depende -en principio- del nombramiento de Moreno como presidente y del nuevo consejo de administración del OAM, es el de la programación de la próxima temporada. Esta, tal como también adelantó este periódico, está diseñada desde el pasado mes de junio por el actual director Vicent Ros e incluye varias formaciones, directores y artistas internacionales como la Philarmonia de Londres, la Orquesta de Francia, la Filarmónica Checa, Isabelle Faust, Gatti y Gardiner.

La temporada del Palau de la Música siempre se inicia en octubre y, salvo en años excepcionales como el del cierre del edificio en 2019, el auditorio suele presentarla en el mes de junio o julio anterior. En este caso, y según fuentes del Palau, la programación de 2023-2024 no se ha presentado aún porque primero ha de aprobarla el consejo que todavía no se ha constituido.

Así, si el consistorio no aprueba antes de que termine este mes la designación de Moreno como presidente y de su consejo de administración, la programación podría no recibir el visto bueno hasta septiembre, con todo lo que ese supone a la hora de cerrar contratos o poner a la venta los abonos. Pero existe otra posibilidad para no retrasar tanto este paso necesario: que la programación se presente por resolución de alcaldía y se apruebe en el próximo pleno municipal.

¿Cuándo será el primer concierto?

El otro aspecto aún por resolver en el Palau de la Música es, quizá, el más importante: la finalización de las obras de rehabilitación iniciadas en abril del pasado año tras un proceso que se retrasó durante varios años. Los trabajos, con un coste de 11,4 millones de euros, tendrían que haber acabado a principios de este mes, pero en junio la empresa constructora (la UTE formada por Bertolìn y Becsa) solicitó una prórroga de dos meses alegando que las lluvias del final de la primavera retrasaron las actuaciones en la fachada y las salas.

Por lo tanto, la fecha tope ahora es la del 31 de agosto, aunque según ha podido saber este periódico ya se han realizado pruebas acústicas en las salas principales del auditorio municipal. Una vez finalizadas las obras, habrá que aguardar a los trámites administrativos que den el visto bueno a la conclusión defintiva del proyecto.

Pero muy mal se han de dar las cosas para que el rehabilitado Palau de la Música no abra sus puertas en octubre. Concretamente, lo hará con un concierto que tendrá lugar el viernes 6 de octubre con motivo de los actos por el Día de la Comunitat Valenciana que se celebra el 9. La idea es que, aunque sea una jornada de puertas abiertas, los abonados tengan preferencia para asistir a ese concierto después de cuatro años en el «exilio».