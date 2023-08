"Perturbación anímica producida por una idea fija". Así define la Real Academia Española la palabra "obsesión". Sin duda, existen tantas manías como personas. El orden en el trabajo, la psicosis por las dietas, determinados ruidos o colocarse una prenda de una manera muy concreta son sólo algunas de ellas.

Algunas de esas obsesiones protagonizan la nueva comedia negra "Pequeños calvarios", dirigida y producida por los Hermanos Polo y Japónica Films. Cerca de 16 actores, entre los que se encuentran Arturo Valls, Berta Vázquez, Vito Sanz, Andrea Duro, Pablo Molinero, Raúl Navarro y Lorena López, protagonizan las cinco historias que se están grabando íntegramente en València, Castellón, Benidorm y Benicàssim. "Como valencianos, queremos poner en valor la Comunitat Valenciana", señala el director Javier Polo.

En sus palabras, "esta película nace de varias experiencias personales con las manías y obsesiones. En casa siempre hemos hablado de ello porque mi padre es psiquiatra y nos gusta analizar y estudiar los comportamientos humanos".

La película, que se estrenará a mediados de 2024, cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros. "Estamos disfrutando mucho del rodaje porque hemos apostado por actores y actrices consagrados, pero también por gente nueva", explican desde dirección.

Tratar las manías naturalmente

Los hermanos Polo, que debutaron con "The mistery of the pink flamingo", reconocen que preparar esta película ha sido todo un reto. "Pretendemos tratar las manías de manera natural, huyendo del cliché de los TOC -Transtorno Obsesivo Compulsivo-, pero sin abandonar el humor", reivindican.

A pesar de que la película se centra en cinco historias diferentes con personajes distintos, todas ellas están conectadas entre sí. "Hemos trabajado para articular las obsesiones y que parezcan una sola historia. Para ello, decidimos que se basase en un programa de radio al que llamasen para contar su experiencia", explican.

Por otra parte, el equipo también ha realizado un trabajo exhaustivo a la hora de escoger a los actores y actrices. "Ha ayudado el guion y tener una carta de presentación. Nos agradecían el papel porque es una oportunidad de hacer un trabajo distinto", recalcan.

Entre el reparto, se encuentra el valenciano Arturo Valls. "Tenía muchísimas ganas de currar con ellos porque me encanta la estética que tienen, son frescos y modernos", indicaba minutos antes de grabar una de las secuencias en el hotel Melià.

Valls reivindica la importancia de contar este tipo de historias, que, en sus palabras, "realizan una crítica a la sociedad y en aquello que nos estamos convirtiendo. Vemos las miserias de lo que somos". En su caso, él representa a un rico vendedor de casas, inmerso en las redes sociales, papel que contrasta con el de su mujer, interpretada por Berta Vázquez.

Mirada particular

El actor Vito Sanz es otro de los protagonistas de esta comedia negra. "Reconoce que está siendo un rodaje muy corto e intenso". A diferencia de Valls, quien reconoce no sufrir ninguna manía, Sanz se considera "un especialista en este tipo de obsesiones". "Mi personaje es un hipocondríaco, un poco como yo", señala.

Ambos coinciden en la importancia de tratar estos temas a través de una mirada "única y particular". "Hay una línea fina para no pasarse al tratar el tema, pero han conseguido ser originales con el guion", reivindican.