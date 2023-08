Un repaso a los carteles de los primeros Arenal Sound es una labor de arqueología en la que, tras excavar en varias capas de la corteza terrestre, se encuentra una realidad festivalera radicalmente diferente respecto a la que existe ahora. Es casi como redescubrir que en el pasado la tierra la dominaban dinosaurios en vez del ser humano. Solo que a nivel musical y sin que haya esqueletos, claro.

Si algo ha sido capaz de hacer el Arenal Sound de Burriana, que culmina este domingo su decimosegunda edición, es adaptar su oferta a su tipo de público. No es fácil encontrar otros ejemplos similares en la Comunitat Valenciana al cambio de planteamiento que ha realizado The Music Republic, propietaria de ese festival y desde 2019 también del FIB.

En las capas más viejas de la playa del Arenal se encuentran los carteles cuyos cabezas de cartel eran The Cranberries, Simple Minds, Metronomy, Two Door Cinema Club, Editors, Placebo o The Hives. Su espíritu electrónico fue aumentando con el paso de la década. Era una realidad en aquellos años ver cómo los escenarios se llenaban cada vez más en las propuestas electrónicas mientras que los grupos ‘indie’ y rock tocaban para públicos muy reducidos en comparación con el público que hubieran atraído en otro lugar. El macrofestival logró algo paradójico, consolidarse en un tipo de público muy diferente por el que apostó al principio: atrajeron a estudiantes de 18 a 25 años que no conectaban para nada con el ‘indie’ noventero.

Entre 2017 y 2019 ocurrieron varias cosas más. Los djs de electrónica fueron poco a poco arrinconados por un nuevo orden: la música urbana, esto es, el trap y la nueva edad dorada del reggaeton. Y además, The Music Republic se hizo con el FIB en 2019, así que condujeron toda su propuesta ‘indie’ por la carretera N-340 hacia el norte, dirección Benicàssim.

Este año -en el que The Music Republic ha sido adquirida por el fondo estadounidense Providence Equity pero sigue manejando el día a día del festival- han llegado Nicky Jam y Anuel AA. En Burriana también han tocado ya Bad Bunny y Myke Towers, otros dos colosos del reggaeton.

La era electrónica, como la ‘indie’, ha confirmado este 2023 que ya forma parte de las mismas capas antiguas de la corteza del Arenal. Por primera vez ningún deejay de electrónica es cabeza de cartel -y solo Nicky Romero y Nervo destacan en este estilo en la parte media del programa-. Los cuatro ‘cabezas’ cantan en castellano.

El Arenal sigue siendo un éxito abrumador de público y lleva el mismo nombre que cuando el recinto abrió por primera vez sus puertas. Eso sí, su playlist ha dado otro vuelco de 180 grados.