"Dentro del Rototom casi no generamos impacto ambiental"

El Rototom inaugura hoy una nueva edición. A grandes rasgos, ¿qué es lo que no se puede perder el público?

La atmósfera que se respira dentro del recinto en los días del festival. El Rototom más que un festival es una experiencia global, donde jóvenes y menos jóvenes provenientes de todos los rincones del mundo se encuentran para compartir ideales, ilusiones, experiencias de vida y solidaridad. Como llevamos diciendo desde la primera edición, otro mundo es posible. Durante estos siete días creamos un mundo abierto, tolerante, colorido y pacífico. Se respira algo único. Cuando sales del recinto, te sientes más positivo, con más ilusiones y esperanzas para un mundo mejor y más justo.

Sois de los pocos festivales que contáis con una programación familiar, tanto para niños como adultos. ¿Por qué son tan importantes los más pequeños en este festival?

Los niños son el futuro del mundo. Empezar desde pequeños a impartir valores es muy importante porque son el futuro. Vemos la necesidad y la urgencia de apostar por un modelo de convivencia pacífica, donde el enfrentamiento nos viene como una inevitable solución de los problemas y de las diversidad.

Este año el lema es «United for peace». ¿Por qué este lema?

Sentimos la urgencia de hablar de paz en estos momentos. Sobre todo, con el conflicto de Ucrania, donde varios líderes políticos no excluyen la posibilidad de un conflicto armado que pueda llevarnos a un desastre nuclear. Para imponer una vía pacífica y diplomática, es necesario estar unidos y ser muchos para hacer sentir nuestra voz bien alto.

Además, habéis recibido el Africa Peace Award. ¿Qué supone este reconocimiento?

Es el reconocimiento del gran trabajo cultural que estamos haciendo en los 20 años del festival. Para nosotros es importante buscar una imagen positiva del África fuera del estereotipo de un continente hambriento y lleno de problemas. África tiene cosas muy buenas y positivas de la cual podemos aprender y pueden aportar mucho a nuestra cultura y a la visión del mundo. Reconocen que estamos logrando más objetivos que lo que hacen ellos a través de sus iniciativas. Esto nos lo reconoce.

Volviendo a los orígenes, ¿qué tiene Benicàssim para que el Rototom siga apostando por este enclave?

Precisamente el recinto que, por fin, es propiedad del Ayuntamiento y, sobre todo, la zona de acampada adaptada para la larga estancia de nuestro público, ya que dura ocho días. Tener una zona grande y arbolada es muy importante. Además, está la presencia del FIB, otro macroevento musical que se hace aquí desde hace muchos años. Benicàssim es una ciudad que está preparada y acostumbrada a este tipo de eventos.

La Comunitat Valenciana cuenta con una gran cantidad de festivales. ¿Hay competencia en el sector?

En nuestro caso, no. Vemos a otros promotores como colegas y no como competencia. Para nosotros es más fácil pensarlo así porque tratamos un estilo que no tiene competencia con los otros grandes festivales. El esfuerzo de cada uno para convencer a un público diferente para venir a los conciertos y festivales beneficia a todos. Cuando se transforma en una moda y los jóvenes se acostumbran a ir a este tipo de eventos como una forma de ocio, se benefician todos. Colaboramos con todos los que nos piden colaboración. Los festivales nos piden ayuda técnica y logística y nos encanta colaborar.

Últimamente están proliferando los festivales de música electrónica o reggaeton, ¿La música reggae sigue estando de moda?

En realidad, la música reggae nunca ha sido una moda. En los años 70, gracias al gran trabajo de Bob Marley, pero, a partir de ahí, no ha habido ninguna moda. Creo que, más allá del reggae, se está poniendo de moda una forma de vivir. Son valores que están detrás de la música reggae.

Al final, intentáis trasladar estos valores al público...

Y que se sientan cuidados por la organización. No sólo estamos para lucrarnos, sino, sobre todo, que la gente se encuentre bien y que salga feliz de la experiencia para volver.

También sois de los pocos eventos que certifica su huella de carbono. ¿Cuál es el próximo paso para seguir avanzando en sostenibilidad?

Hemos medido los daños ambientales que producen este tipo de eventos. Ahora lo importante es cambiar las medidas para remediar y compensar la contaminación que inevitablemente comporta el desplazamiento de miles de personas. Plantamos árboles año tras año en la zona de acampada y la organización de transporte colectivo que puede reducir la producción de CO2. Cada año implantamos nuevas medidas de ahorro energético, mejoramos la recogida selectiva de la basura, ampliamos el reciclaje del agua de las duchas y hemos eliminado el monouso del plástico para llegar al impacto 0. Parece un mito, pero, poco a poco y con un trabajo serio, se está intentando lograr y llegar al objetivo.

¿Se puede llegar al impacto cero?

Es difícil porque la parte más grande de la contaminación depende del transporte de la gente. Nosotros dentro del recinto no hemos generado casi impacto. Todavía nos cuesta mucho compensar la contaminación que producen el transporte privado. Los próximos años intentaremos crear una línea de autobuses que conecte toda España y que pueda ayudar a la gente a llegar con más comodidad y contaminando lo menos posible.

¿Cuánta gente se prevé que acuda este año?

Este año se prevé que vendrán alrededor de 25.000 o 30.000 personas por día. Nuestra sensación es que vamos a superar las cifras. El año pasado sufrimos un poco la pandemia porque era el primer año. La gente tenía miedo a las aglomeraciones. Más de mil personas habían comprado las entradas y no vinieron. Esto se ha superado y tenemos datos superiores al 2019, año previo a la pandemia.

Este año la recaudación de los vasos reutilizables irá para l’Aurora-Grup de Suport. ¿Cómo se decida con qué entidad vais a colaborar?

El departamento de Cultura del Rototom analiza las peticiones de las ONGs que nos llegan. Intentamos priorizar las actividades que nos parecen más urgentes. Este año, ante el aumento de muertes de inmigrantes en el Mediterráneo, hemos considerado muy importante sostener el trabajo humanitario de esa asociación para salvar vidas y para suplir las faltas de ayudas por parte de los gobiernos europeos.