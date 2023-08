Hace unos años, el DJ siempre se encontraba trabajando en una recóndita y oscura esquina de una pequeña sala o club. En escasos metros, el artista tenía que colocar su tabla de mezclas y el resto de herramientas para animar al público presente. Pocos de los presentes sabían el lugar en el que se encontraba esta persona que pinchaba los mejores «hits» del momento. Sin embargo, y afortunadamente, su imagen ha cambiado recientemente. Ahora esas pequeñas salas se han transformado en grandes plazas y macrofestivales, en los que actúan ante miles de personas. Incluso son contratados por ayuntamientos para amenizar al vecindario durante sus fiestas patronales. Las orquestas han ido perdiendo terreno, que, poco a poco, han ido invadiendo estas figuras. «Las orquestas tienen un repertorio cerrado, nosotros podemos poner los temas que la gente quiere y, por eso, los pueblos nos contratan para sus fiestas», señala el DJ valenciano T.Tommy. En este sentido, Leticia, conocida artísticamente, como Ley DJ agradece que «los pueblos empiecen a apostar por nosotros e inviertan en nuestro talento».

Un fenómeno de moda

Aunque cada vez los DJs están más demandados en todo tipo de fiestas y eventos, no todos se encuentran trabajando en las mismas condiciones. Así lo explica el presidente de la Asociación de Productores y DJ de la Comunitat (PRODJ), Víctor Pérez. «Se ha disparado la demanda este verano, ya que hay muchos bolos y se está viendo que el fenómeno DJ está muy de moda», señala. No obstante, este reclamo no está recompensado económicamente. «Son más económicos que una orquesta o un cantante», lamenta.

Sin embargo, Pérez recalca que el sector está viviendo mejoras en los últimos años. En la Comunitat Valenciana hay entre 700 y 1.100 DJs profesionales y, en palabras del representante de PRODJ, «todos están trabajando, ya sea en pubs, discotecas, festivales, chiringuitos...».

Reactivación

Ante este auge, Pérez señala que se ha notado la reactivación de este tipo de artistas, puesto que, a diferencia de hace unos años, cuando «estaban escondidos en un rincón de una sala», ahora están bien vistos.

Sin duda, este crecimiento se debe tanto a las plataformas sociales como a la proliferación de artistas con un elevado nivel como es el caso de David Guetta. «Ahora los jóvenes ya no piden juguetes, sino cabinas para poder ser DJs gracias a este tipo de artistas», reivindica con orgullo. En ese sentido, DJ T.Tommy reconoce que se ha producido una profesionalización del sector. Él imparte clases de DJ y, durante estos últimos años, ha presenciado un incremento de la demanda. «Hay mucho interés entre los jóvenes. Los cursos suelen estar bastante llenos», recalca este artista, quien añade que «en mis tiempos, no había academias y nadie te contaba cosas respecto a este mundo porque todo era bastante receloso. Sin embargo, ahora hay un montón de academias donde podemos enseñar nuestra profesión».

La gran cantidad de DJ en la Comunitat Valenciana supone un aumento de la competitividad en el sector, aunque, en palabras de este artista, «es una competitividad sana porque termina beneficiándose el público, que disfruta de la mejor música». Por eso, el DJ debe estar formándose constantemente para evolucionar y poder competir con el resto de artistas. «Al final todo se demuestra a pie de pista», señala.

A pesar de que los especialistas reivindican que se ha desestacionalizado el trabajo de DJ, gran parte del trabajo se concentra durante los meses de verano, aunque también existen otras contrataciones durante otros períodos del año como puede ser Navidad o Semana Santa.

Presencia en festivales

Ahora todos los festivales de la Comunitat Valenciana cuentan con un escenario en el que actúan este tipo de artistas. El Medusa Festival, que se celebra desde hace ocho ediciones en Cullera, se dedica exclusivamente a la música electrónica. Sin embargo, otros eventos valencianos de música urbana como Zevra Festival o Arenal Sound también cuentan con ellos en sus cabezas de cartel. «Son un plato muy fuerte y un reclamo muy grande para los asistentes. Ahora hay festivales todo el año y todos tienen escenarios para DJ», recalca Pérez, quien agradece que cada vez tengan mayor visibilidad, aunque «todavía queda un largo camino por recorrer».

A pesar de ello, muchas veces, actuar en estos eventos no supone un beneficio económico, sino que se trata de una cuestión de publicidad para el artista. «Está claro que el DJ es muy importante, pero algunos cobran una pasta y otros no obtienen beneficios, sino que quieren estar por dar una imagen porque casi no les pagan. Esto les sirve para tener más bolos o prestigio, ya que todo depende del aforo del local y de la gente a la que atraen».

Mejoras en el convenio

El convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile, discotecas, locales de ocio y espectáculos de España regula la situación de los DJs. Sin embargo, y a pesar de las mejoras, todavía existen algunos puntos que deben ser modificados. «Se ha mejorado el convenio y cotizamos el IVA como artistas -al final trabajamos igual que otro cantante o artista- desde 2012. Sin embargo, existen diferencias, ya que el DJ de una sala tiene tarifa plana y, por lo tanto, no ha mejorado sus condiciones. Por ejemplo, una buena animación cobra mejor que un DJ en una sala. Por su parte, el DJ que actúa en festivales o bolos no tiene un precio establecido, sino que depende del lugar y la atracción», denuncia.

En este sentido, DJ T.Tommy, que lleva trabajando en este mundo desde 1999, lamenta la mala imagen que se ha difundido en torno a los «disc-jockeys». «Somos un sector que siempre se nos ha considerado como una especie de ‘hobby’ y ahora está legislado», indica. Recuerda que su trabajo es el mismo que el de cualquier otra persona y, por lo tanto, debe cobrar por ello.

En muchas ocasiones, este DJ tenía que pedir factura tras una actuación, ya que no se la daban. No obstante, la situación ha cambiado en los últimos años. «Tenemos que cotizar porque cumplimos años y nos tendremos que jubilar y poder vivir», afirma. Añade: «Si estabas de residente fijo, te contrataban, pero si trabajabas durante una o dos horas, muchas veces, pasaban porque no te pedían factura, por lo que ha sido una mejora bastante importante».

Conciliación familiar

La situación todavía es más complicada en el caso de las mujeres, sobre todo en el momento en el que deciden ser madres.

LEY DJ, quien lleva trabajando desde 2011, lo tiene claro. Ella fue madre durante la pandemia. «Pensaba que este año iba a ser un año de transición, pero ha sido muy fuerte a nivel de trabajo porque ha habido un montón de eventos musicales y el ritmo ha sido frenético», especifica. En sus palabras, « ha sido uno de los mejores veranos que recuerdo, ya que se ha unido el hecho de que la figura del DJ cada vez es más popular en todos los eventos y que todos los festivales tienen su propio escenario de DJs, en el que los asistentes pueden ir cualquier hora a bailar».

Ella empezó como residente en una sala para ir desarrollándose poco a poco. Posteriormente, ha sido invitada a clubes y festivales. Sin embargo, tras ser madre, reconoce que la conciliación es más complicada. «Estamos viajando todo el día, por lo que necesitas el apoyo familiar.», reivindica.

A pesar de ello, reconoce que la situación ha mejorado durante los últimos años. En su caso, ha seguido recibiendo contrataciones. «Era uno de mis mayores miedos», recuerda, por lo que, en sus palabras, «agradezco que la industria haya avanzado porque no he tenido ningún problema».

LEY DJ siguió trabajando durante los primeros meses de su embarazo y ahora se puede desplazar con su hija allá donde va a trabajar. Sin embargo, el machismo sigue presente entre los asistentes. «El público tiene menos respeto al trabaja y hay ciertas críticas y comentarios. Yo he oído como me decían que yo no produzco mi música o que la sesión es muy ‘light’», lamenta.