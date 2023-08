Després d’una aturada de més de tres anys, els Atupa -Diego Campuzano, Fran Yera, Robert Palanca i Adrià Aguilar- han tornat als escenaris este estiu, el que serà l’estiu del seu adéu. El grup de Moncada ja va voler acomiadar-se del seu públic, però la pandèmia ho va impedir aleshores.

Ara, han tornat de forma puntual per a trobar-se de nou amb els seus fans i interpretar les cançons més conegudes del grup. Ja ho han fet al Festiuet de Coma-Ruga -on afirmen haver-se emocionat- i ara se preparen per a fer-ho a casa.

Atupa és un dels grups que apareixen en el cartell de les festes de Moncada. En concret, el pròxim 7 de setembre actuaran al Moon-K Rock -junt amb Parrusa Riot i Los Chikos del Maíz-, a les 21:30 hores, en un concert gratuït.

Serà, molt possiblement i a hores d’ara, la seua actuació de comiat, tot i que no descarten la possibilitat que hi haja una més a la Comunitat Valenciana.

«Des que vam començar, el nostre poble ha tingut un paper central a la història d’Atupa. Gràcies a totes les companyes de diferents col·lectius que ens heu acompanyat», van apuntar quan es va fer l’anunci del cartell.

Quatre discos

Amb quatre discos basats en el rap, la combinació d’estils i lletres emotives en valencià, Atupa va nàixer a l’Horta Nord, ara fa 12 anys, amb el seu primer treball, l’EP «QuatribaRap».

Després van arribar «Expansion Pack», «Quasi res porta el diari» i «Foríssima», l’últim treball. Adrià Aguilar explica a este diari que, tot i que portaven sense tocar des d’abans de la pandèmia i tenien certa por, al Festiuet «la resposta del públic va ser genial, espectacular».

«Se sabien i s’entusiasmaven amb les cançons, incloses les de l’últim disc, que a penes vam poder tocar, només en tres concerts», apunta. «Estàvem molt emocionats per vore com va ser la resposta i jo pensava ‘sigues conscient, perquè ja són els últims», afirma Aguilar.

L’aturada dels Atupa en principi és definitiva, assegura. Cançons com «Llengua», «De Burjassot a tu» o «Poble» -amb Feliu Ventura- són algunes de les cançons del grup que quedaran en la memòria musical valenciana. Són temes que, com reconeix Aguilar, «ens han acompanyat durant l’adolescència».

Cançons d'adolescència

I precisament eixe és, en part, el motiu del seu adéu, que la vida avança. «La idea és que siga definitiu, cadascú té ja la seua vida, i ja no estàvem amb ànim de cantar les lletres que vam escriure amb 18 anys», explica.

«El grup ens ha servit per a madurar nosaltres mateixos: començàrem mig adolescents i ja d’adults hem de fer eixe pas, cal saber quan deixar-ho», ademet Aguilar.

Igual que moltes persones no oblidaran les lletres emotives dels Atupa, els seis integrants tampoc oblidaran esta experiència musical. «Hem pogut conéixer molta gent i realitats diverses, aprendre moltes coses... va ser també un canvi personal brutal».

«Vam tindre un èxit relatiu massa joves, vam haver de saber gestionar això, les expectatives, els fracassos.. m’ho enduré tota la vida», afirma Adrià Agilar.

Els Atupa asseguren que a Moncada no faltaran les cançons que més agraden al seu públic, també algunes de l’últim disc -però no seran les protagonistes i prometen «alguna col·laboració sorpresa» i la presència de Fernando Boix, que també va ser membre de la banda. Sobretot esperen poder gaudir amb la seua gent, a casa.