Eixir de l’aula de tant en tant no només és positiu, sinó que pot suposar una oportunitat única del professorat per a treballar continguts que, potser no estan contemplats al currículum educatiu, però que són fonamentals per al desenvolupament personal dels xiquets, xiquetes i adolescents. Parlem de la igualtat, del respecte, de l’amor propi, de valorar l’art i la ciència…

El teatre i el cinema són dues disciplines artístiques perfectes per a captar l’atenció de l’alumnat, i reforcen la sensació que aprendre és divertit. D'això saben molt al Teatre del Raval de Gandia, que enceten ara una programació diversa amb la qual gaudir d’una experiència única. La campanya escolar del Teatre del Raval està pensada per a l’alumnat de totes les edats, és a dir, des d’Infantil fins a Batxillerat i Formació Professional. Monòloges, actuacions experimentals, pel·lícules amb temes d’actualitat, dansa, clowns, i molt més, completen un programa que preten motivar el seu interés mitjançant les arts escèniques. A més a més, l’espai permet treballar en profunditat tots els continguts a les aules, abans i després de viure l’experiència al teatre, a través de les guies pedagògiques disponibles a la pàgina web, amb una fitxa d’activitats per a cada espectacle, i les trobades amb els artistes i les companyies al finalitzar l’última funció. Tota la programació En el cas dels més menuts, la selecció d’espectacles suposa un viatge al voltant de valors com l'estima dels amics i amigues, la convivència, els Drets Humans o la importància de la història. La primera de les actuacions tindrà lloc el pròxim 22 de setembre amb Filar, una peça de dansa contemporània i poesia visual, que parla sobre el poder de la relació entre els cossos i els objectes. La finalitat és posar al centre del discurs la importància del 'somiar el millor món possible'. Del 16 al 20 d'octubre, els xiquets i xiquetes podran gaudir de A Pescar!, una obra de teatre on un clown decideix anar de pesca per primera vegada i es descobreix embolicat amb les dificultats d'aquesta pràctica que és molt lluny de les seues possibilitats. Entre els objectius educatius, està familiaritzar-se amb la biodiversitat marina i sensibilitzar sobre el perill de l'excés de consum de plàstic. Del 23 al 27 d'octubre, amb l’actuació Boreal, aprendran sobre els descobriments, els invents, els relats... i la vida, de la mà de la Biblioteca de la Història i de tres protagonistes molt peculiars. El 10 de novembre serà el torn de l’espectacle Bianco, en el qual una noia que viu en un vell hostal rep la inesperada visita d'un entranyable viatger. L’objectiu és despertar la mirada poètica de l'espectador. El Teatre del Raval activa la campanya escolar Del 30 de novembre a l’1 de desembre, es reproduirà la pel·lícula El bosc de Haquivaqui, una entretinguda i bonica història sobre la convivència representada dins del mon dels animals. De l’11 al 15 de desembre, la peça de teatre de proximitat Lú tractarà el poder de la creativitat i la imaginació com a forma d’evasió i resistència davant la crueltat i la duresa de la vida. Ella Balla, del 13 al 16 de febrer de 2024, combina un espai sonor experimental inèdit i en directe, moviment corporal i paraula, tot creant un joc escènic fresc, divertit i sincer. Del 27 de febrer a l'1 de març, les vides de Lina, Sara i Hala es creuaran en una tenda de campanya amb Cremallera, una reflexió sobre la situació dels refugiats des de la mirada innocent d’un grup de xiquetes. Per acabar, del 6 al 10 de maig, estarà disponible l’obra MIRANIUS, un espectacle sobre la coexistència d’espècies animals i les conseqüències de l’empremta humana. ESO, Batxillerat i FP Per als més majors, des del Teatre del Raval proposen experimentar amb nous llenguatges visuals i escènics amb l'objectiu de transmetre coneixements, valors i diferents formes de relacionar-se amb el món. Destaca Sordonora, disponible el 30 d'octubre i 7 de novembre, un projecte inclusiu d'experimentació sonora i creació escènica amb persones sordes i oients. També podran divertir-se i aprendre amb el monòleg teatral "No soy tu gitana”, els dies 16 al 17 de novembre, en el qual es desconstrueix la històrica imatge pública de les dones gitanes des de 1499 fins avui. El film Lola, el 19 i 20 de desembre, tractarà sobre el viatge de retrobament d’una jove transsexual de 18 anys i l’exercici d'empatia. La programació finalitzarà amb Lázaro (25 i 26 de gener), una adaptació lliure del clàssic espanyol El Lazarillo de Tormes en clau de teatre i hip hop; @RITA_TROBADOR (1 i 2 de febrer), un espectacle de dones, de determinació i de lluita; i l’adaptació de l’obra Cremallera (26 de febrer) per a les edats entre els 12 i 14 anys. Les activitats complementàries A banda dels espectacles, són especialment interessants les activitats complementàries que el Teatre del Raval ofereix. De 6 a 12 anys, es pot concertar la Passejada ambiental pel riu Serpis, que es desenvolupa a l’aire lliure i amb l’objectiu de posar en valor el paper mediambiental i històric d’aquest riu, mitjançant el joc. També s’organitza l’experiència Museu a cel obert, un recorregut pels grafitis del carrer Sant Ramon on l’alumnat podrà deixar la seua empremta. Per la seua banda, Desfem l’Oblit consisteix en visites guiades als edificis més emblemàtics de la Segona República i als refugis antiaeris del Prado i Peixateria. La finalitat és visibilitzar la virulència dels bombardejos contra la població civil, a més de fer un recorregut per l'arquitectura del racionalisme i les conseqüències socials que va patir la població a la ciutat de Gandia. Aquestes dues activitats estan disponibles també per als grups de 12 a 18 anys.