De vestir artistas a la «fashion week» de Madrid

Mónica Naranjo, Lola Índigo, Lali, Belén Aguilera o Danna Paola sólo son algunas de las decenas de artistas que ha vestido el diseñador valenciano Javier Soria a través de su marca Visori. Sus diseños volverán a convertirse en protagonistas el próximo 17 de septiembre, ya que el valenciano desfilará en la pasarela Allianz EGO, la jornada destinada a la moda emergente dentro del calendario de «fashion week».

Así, Soria es uno de los ocho candidatos para ganar el premio Mercedes-Benz Fashion Talent, que cumple su 22ª edición y cuyo premio es desfilar en la Mercedes-Benz Prague Fashion Week en 2024. «Me ha hecho mucha ilusión esta nominación porque se trata de una de las pasarelas más importantes de este país, lo que me permitirá que me conozca más gente», señala a Levante-EMV.

Su historia es una historia de esfuerzo y trabajo. Él empezó realizando complementos de moda hace 25 años. «En aquel momento no había redes sociales. Todo iba de boca en boca. Tenía un amigo que trabajaba con Francis Montesinos y le hice unos tocados para la pasarela Cibeles», recuerda. Aquello se convirtió en una gran oportunidad y, a partir de ese momento, empezó a trabajar con varios diseñadores y a especializarse.

Un tiempo después, decidió crear su propia colección. «Hice una pequeña colección de cuatro looks, que se llamaba ‘A man in the look’. Con mi marca ya llevo nueve años», reconoce.

Musical Nacho Cano

Para abrirse un hueco en este sector, Soria decidió trasladarse a Madrid, aunque también tiene un taller en València. Entre sus trabajos, se encuentra el vestuario del musical «Malinche», de Nacho Cano. «Un contacto me dijo si quería formar parte. Le hice algunas propuestas y le gustó mi trabajo», explica el valenciano, quien añade que «a día de hoy, sigo trabajando con él».

Pero este no ha sido el único diseño. «Las estilistas de algunas cantantes como Lola Índigo, Belén Aguilera o Danna Paola me contactan por redes sociales. Me envían mensajes porque les gusta mi estilo», señala. Reconoce que no es lo mismo trabajar con una modelo que con una artista. «Las estilistas te marcan su estética y yo confecciono la ropa. Ellos tienen un look exclusivo y me gusta mantenerlo», reivindica el diseñador, quien se muestra orgulloso cada vez que los ve en el escenario.

En el caso de Lola Índigo, Soria diseñó uno de los modelos que la cantante luce en el videoclip «Corazones rotos» junto a Luis Fonsi.

Diseño sostenible

Durante el desfile, el diseñador presentará OMUH, una colección inspirada en «todo aquello que sentimos y no vemos como las energías, las sensaciones térmicas, la luz, el humo y los olores, por ejemplo». La mayor parte de la colección es sostenible, por lo que ha empleado prendas usadas y les ha dado una nueva imagen. «He arriesgado por la línea de piel reciclada, por lo que he tenido que buscar en rastros y tiendas de segunda mano», reconoce. Reivindica la importancia de reciclar la ropa, ya que «hay mucha en el mundo». Por eso, compra las prendas, las desmonta y crea piezas nuevas. «Creo que va a sorprender», concluye.