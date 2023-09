La radiotelevisió pública À Punt aposta en aquest inici de temporada per l’emissió de noves entregues dels programes amb més suport d’audiència: Zoom, Crònica mèdica, Valencians al món, Tresors amb història, Cartes en joc, Comediants i Tàp Zàping.

Per això, la cadena té una oferta variada, de qualitat i per a tots els públics en horari de màxima audiència. Serà a partir del dilluns 11 de setembre quan comence l’emissió d’aquests programes que conformen la campanya “Les nits en gran”. L’objectiu de la direcció és fidelitzar al màxim als espectadors amb els seus programes preferits en horari de nit.

Zoom: Calor extrema, masclisme en l'esport i el negoci dels festivals

Els dilluns és el torn de l'equip d'investigació de Zoom, que presenta Bérnar Giménez, que analitzarà l'actualitat i buscarà les respostes a les preguntes que la informació diària no té temps de contemplar. Entre els temes que prepara la redacció del programa destaquen alguns com la calor extrema, el negoci dels festivals de música, el masclisme en l’esport o els perills de la intel·ligència artificial.

A continuació, en acabar Zoom s’emet Crònica mèdica amb una segona temporada que promet atrapar-nos al sofà enfront de la pantalla. Entre altres assumptes es parlarà de salut mental, malalties minoritàries o violència masclista.

Fas festa i Valencians al món

Els dimarts el prime time arranca amb Fas festa que, amb Ferran Cano, repassa tota l'actualitat festiva de la setmana a la Comunitat Valenciana i avança l'agenda per a tots aquells que viuen de prop la nostra cultura i tradicions.

Per als que somien amb les pròximes escapades, els dimecres tenen en Valencians al món la millor oferta explicada per aquells que van canviar de residència i van deixar les nostres fronteres. Els reporters del programa els localitzaran perquè demostren que són els millors ambaixadors de destinacions sempre apetibles. Pròximament els veurem a Tòquio, la Costa Verda de Portugal, Miami, Andorra, la costa danesa i Xile, on viuen moltes valencianes i valencians.

Torna Tà Zaping i Tresors amb història

Tàp Zàping torna el 28 de setembre amb Àlex Blanquer i Lluís Cascant. El magazín recupera el seu format setmanal amb el seu particular repàs de l’actualitat, no exempt d’humor i ironia. Mentrestant, Hu Zhao continua descobrint la Comunitat Valenciana amb el seu programa Xino xano i visitarà pròximament Oliva i el Campello.

Els divendres són nits de cinema, amb sessió doble, per a encetar el cap de setmana gaudint de pel·lícules recents de la cartellera, així com de produccions participades per la cadena pública.

Els dissabtes a la nit torna a la pantalla Tresors amb història, un format participatiu que combina la història i la cultura amb el reality. En aquesta temporada, l'equip visitarà la Vila Joiosa, Simat de la Valldigna, Morella o Ibi, entre altres llocs. A més, el repte d'aquesta temporada per als espectadors que vulguen participar és buscar objectes no més antics de 200 anys.

Els diumenges el prime time està reservat a les sèries. Setembre ha començat amb l'estrena d’Endevour. Es tracta d'un dels grans èxits de crítica i públic de la televisió britànica, que segueix els passos del detectiu Endeavour Morse en l'Oxford dels anys seixanta.

A més, À Punt oferirà altres programes d'èxit d'audiència en la televisió que, en les setmanes successives, s'incorporaran a la programació, com el concurs gastronòmic Cartes en joc que presenta el cuiner Jordi Garrido; els millors monòlegs de Comediants per a anar al teatre sense eixir de casa amb el guiatge de Maria Juan i els còmics més rellevants de la Comunitat Valenciana.

Les novetats de la ràdio d’À Punt

De dilluns a divendres, de 12:00 a 14:00 hores el programa El rall de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes i l’FVMP el dirigirà la coneguda presentadora Gemma Juan.

Enguany l’informatiu de migdia serà a les 14:00 hores seguit dels esports, a les 15:00 hores, és a dir, el mateix horari que els de la televisió d’À Punt.

Les vesprades comencen a les 16:00 hores fins a les 19:00 hores amb el programa Pròxima parada amb Susanna Lliberós i Joan Espinosa.

Amplia la durada a una hora, de 19:00 a 20:00 hores, el programa Cadena de valor amb Pere Ferrer i Paloma Insa. I per a tancar la jornada, no hi ha res millor que sentir bona música amb la selecció de Manuela Alandes (de 21 a 23 hores) amb Territori sonor.

Per al cap de setmana, a banda de les retransmissions esportives, cal destacar els dissabtes i diumenges dos espais que també creixen en oients setmana a setmana: El musiquer, de 7:00 a 08.30 hores amb Zequi Castellano, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes i l’FVMP. A continuació el magazín Podríem fer-ho millor, de 09:00 a 13:00 hores amb Susa Calafat, que els dissabtes es pot seguir tant per la ràdio com per la televisió i els diumenges per la ràdio amb vídeo en temps real.