La galería francesa In Arte Veritas se estrena este sábado como sede del festival ValenciaPhoto, precisamente en la edición que tiene a Francia como país invitado. Y lo hace exponiendo doce obras de tres fotógrafos de renombre internacional: Nicolas Boutruche, Cécile Plaisance y Jeff Robb. Es la primera vez que las fotografías de estos tres autores de vanguardia se exponen en València y lo hace en la galería internacional In Arte Veritas, abierta este año en la calle Cirilo Amorós. La exposición se inaugura mañana sábado a las 20:30 h y en palabras del director de In Arte Veritas, Stéphane Debost, “muestra obras muy relevantes de tres de los fotógrafos más reconocidos en su campo a nivel mundial. El denominador común es que son innovadores en el uso de la tecnología, que les ha permitido profundizar con creatividad en nuevos lenguajes visuales.”

Acceso libre La muestra de In Arte Veritas es de acceso libre y se exhibirá durante las próximas semanas. Se engloba en la programación de la segunda edición del festival ValenciaPhoto, que arrancó el jueves y cuenta con un más de 30 exposiciones y un amplio programa de actividades en diferentes sedes de la ciudad. La galería exhibe un total de doce fotografías, cuatro de cada uno de los tres artistas, en pequeño, medio y gran formato. Todas las obras están a la venta y tienen características técnicas muy diferentes, incorporando realidad aumentada, fotografía lenticular y efecto switch. Nicolas Boutruche es uno de los fotógrafos más premiados de Francia, reconocido en la Copa Mundial de Fotografía durante tres años entre los cinco mejores artistas del certamen. Es un innovador, que experimenta con realidad aumentada y vídeo para crear fotografías que son capaces de contar una historia completa y componer escenas al modo cinematográfico. En la exposición se exhiben dos obras de gran formato que adquieren movimiento en diferentes escenas de inspiración cinematográfica gracias a la realidad aumentada. La obra de la francesa Cécile Plaisance se centra en la mujer y la defensa de sus derechos. Y lo hace utilizando una técnica poco convencional, basada en la fotografía lenticular con efecto switch, de la que esta fotógrafa es referente a nivel mundial. Cada imagen contiene varias, dependiendo del punto de vista en que se sitúe el espectador. Esto consigue que cada fotografía tenga varias lecturas. La fotografía lenticular El tercer fotógrafo que expone en In Arte Veritas es el inglés Jeff Robb, mundialmente reconocido como uno de los máximos exponentes de la fotografía lenticular. Sus obras tridimensionales celebran el cuerpo femenino incorporando movimiento y han sido adquiridas por museos y coleccionistas de todo el mundo. La galería francesa In Arte Veritas posee otras dos sedes en Angers y Toulouse y en València ofrece un espacio expositivo de 240 metros cuadrados, que es referente en la ciudad desde su apertura en febrero. Su director, Stéphane Debost, se muestra “agradecido al festival ValenciaPhoto por habernos incluido en su propuesta, con la que coincidimos plenamente y que se basa en impulsar la difusión de las nuevas tendencias fotográficas con una mirada abierta e internacional. En menos de un año en la ciudad hemos recibido una gran acogida y sentimos que ya formamos parte del ecosistema artístico valenciano.”