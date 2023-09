José Luis Moreno asegura que ser concejal de Cultura en el Ayuntamiento de València es "una cosa que no tenía prevista". El anuncio de su inclusión en la candidatura del PP encabezada por María José Catalá causó cierta sorpresa porque Moreno, responsable de Conservación del Archivo Fílmico de la Filmoteca, había llegado a ser director adjunto de audiovisuales del Institut Valencià de Cultura con el gobierno del Botànic.

"Ya había decidido dedicarme a la conservación en la Filmoteca. Y estando ahí me telefoneó María José Catalá y me hizo la propuesta. Me dio un día para pensarlo. No me lo esperaba y si me hubieran ofrecido una dirección de la Generalitat hubiera dicho que no, pero esto era diferente", asegura en su despacho de la primera planta del ayuntamiento en cuyas paredes, de momento, solo ha podido colgar un gran mapa callejero de la ciudad.

Moreno le dijo que sí a Catalá porque con su fichaje le daba "la oportunidad de probar una cosa que no conozco". "Pero sobre todo me atrajo la confianza de la persona que me lo propuso. Yo la conocía de cuando era consellera de Cultura y siempre recibí un trato muy bueno por su parte y esa confianza me hizo decidirme a decir que sí", subraya. "Te lo tomas como algo temporal, como una etapa, y que cuando se acabe volveré a mi plaza en la Filmoteca restaurando películas, que es lo que más me gusta".

"No miro más allá de cuatro años"

¿Temporal cuánto es? ¿Cuatro años? ¿Ocho?

No me planteo metas. No miro más allá de cuatro años, es el objetivo que me he puesto. Si cambian las circunstancias podría acortarse o alargarse, pero voy al día.

¿Tenía claro un proyecto cultural para València cuando se decidió a entrar en la lista del PP?

Yo conozco más o menos la realidad cultural de la ciudad y controlo bastante la administración de la Generalitat. Pero el ayuntamiento no funciona igual, así que no puedo decir al principio que voy a hacer mil cosas. Tenía unas líneas muy claras, que son sobre todo situar a València como un referente cultural en el Mediterráneo y en Europa, potenciar las cosas que están bien e intentar crear otras que nos pongan en un mapa cultural. Ahora, por ejemplo, tenemos la apertura del palau de la Música, que ya es una base solidad sobre la que empezar a construir. Tenemos un festival de cine, la Mostra, que por presupuesto no puede estar a la altura de otros y que queremos situar en el top 5 de los festivales en España… También hay grandes proyectos pero que se han de pensar a largo plazo.

¿Grandes proyectos son que en la Mostra vuelvan a desfilar Andy García o Don Johnson?

No se trata de volver a la Mostra de hace 20 años, no se trata de que vengan grandes estrellas de Hollywood, pero sí que tenga más repercusión en el sector, que cree industria y que la gente tenga más interés por toda la actividad que se genera.

¿Y eso se hace con más presupuesto o con un cambio de modelo?

Principalmente, con más presupuesto. Porque el actual de la Mostra no es un gran presupuesto. La media de un festival de referencia está alrededor de 1,5 millones y aún hay que llegar a eso. Si no tenemos estructura fuerte de personal no se puede llegar a eso. Es también un tema de estadística y logística y yo ahí puedo aportar mucho porque tengo agenda, contactos.

¿El de Málaga, un festiva lque ha crecido mucho en pocos años, es un modelo a seguir?

Málaga de lo que era a lo que es ha cambiado mucho porque tiene mucho más presupuesto y se ha convertido en un referente del cine español. Pero no queremos ser Málaga, nosotros estamos en el Mediterráneo y en Europa y queremos ser un referente en ese campo. Pero en presupuesto, que ellos están ya en unos 2,5 millones o más, sí que son un ejemplo.

¿Y la Mostra puede contar con ese presupuesto?

Es un objetivo a largo plazo. De un año para otro no llegaremos, pero quizá en cuatro sí.

"No es que Ros no fuera la persona idónea, es que Llimerà lo era más"

La primera decisión cultural que tomó el nuevo gobierno del PP fue destituir al director del Palau, Vicent Ros, que había sido elegido por concurso, y nombrar a uno nuevo por designación directa. ¿Por qué?

Esos cargos son de libre designación y hacer concurso es una opción, no una obligación. En función de la entidad puedes escoger una u otra opción. En el caso del Palau, cuando salió el nombre de Vicent Llimerà tuvimos claro que era la persona idónea para dirigir el Palau por su trayectoria musical y por sus conocimientos de la gestión. Además, María José Català había trabajado con él y era una persona de confianza. Pero aquí, si en algún momento se han de cubrir ciertas plazas, se podrá hacer por concurso. Lo importante es que tenga un currículum que le respalde.

¿Por qué Ros, que ha dejado diseñada una programación que apenas se ha tocado, no era la persona idónea para dirigir el Palau?

No es que no fuera la persona idónea, pero pensamos que Llimerà era más idónea que él. En cuanto a la programación, lógicamente no íbamos a cambiarla a un mes de empezar pero que, además, es una muy buena programación.

Una muy buena programación que dobla su presupuesto respecto al año anterior. ¿Es algo puntual por la reapertura del Palau o una tendencia a mantener?

Es una tendencia. El año que viene, con el Palau Obert y con más programación, el presupuesto aumentará.

¿Qué han supuesto estos cuatro años de cierre para el prestigio del Palau y de la Orquestra de València?

Es un problema, porque el Palau es seguramente el contenedor cultural más importante del ayuntamiento y tenerlo cerrado implica que pierda prestigio frente a otros contenedores de la ciudad o de España. Si estás cerrado la gente se olvida de ti, entran otros referentes y te quedas fuera. Ahora hemos de hacer un esfuerzo para recuperar el prestigio y que vuelva a ser un referente cultural para la gente.

¿Le ha comido Les Arts el terreno al Palau?

Lógicamente sí, porque ha continuado su programación, incluso con la del Palau. Hasta ahora mismo Les Arts ha sido el referente de la ciudad, pero el Palau ha vuelto a abrir y los dos han de convivir ahora.

¿Cómo recuperar el prestigio y los abonados?

Con una muy buena programación y una buena comunicación, conseguir que vuelva la gente que se había ido y ganar nuevos públicos. La mentalidad de consumo de cultura ha cambiado y los palacios y auditorios con abonos ya no funcionan igual, la gente prefiere ir a los cuatro o cinco conciertos que le interesan y nosotros hemos de adaptarnos.

¿Y bajar los precios de los abonos, algo que esta temporada no se ha hecho?

No se han podido bajar porque hay una normativa que fija los precios públicos y que primero se ha de modificar.

"Vamos a replantearnos el modelo de la Mostra"

A Vicent Ros se le destituyó pero, ¿qué va a pasar con los otros responsables culturales nombrados por el anterior gobierno local? Con los de la Mostra, por ejemplo.

No sabemos qué pasará porque vamos a replantearnos todo el modelo de festival. Hemos de ver si sigue como ahora, si cambia el formato, si cambia la forma de producirlo… Es una cuestión administrativa y burocrática y estamos buscando fórmulas para darle más agilidad. Está incluso la opción de que se fusionen Cinema Jove y la Mostra, pero es complicado porque son dos administraciones diferentes...

¿Y no es mejor directamente potenciar la Mostra?

La fusión con Cinema Jove es solo una opción, una fórmula rápida para duplicar el presupuesto. Y si no se puede, potenciar la Mostra.

¿A qué se refiere con cambiar el modelo de la Mostra?

Ahora está en un organismo autónomo, pero igual la fórmula más ágil administrativamente es integrarla dentro de otra institución como el Palau de la Música o en otra entidad. Estamos mirando todas las opciones para encontrar una fórmula que mejore el funcionamiento administrativo de la Mostra, porque es verdad que no se cubren las plazas vacantes… Y si al final cambia el modelo, veremos cómo se soluciona el tema de la dirección, de la dirección artística… Lo tendríamos que mirar.

Ha dicho antes que no descarta concursos para ocupar algunas direcciones. ¿En qué organismos?

Hay uno que estamos acabando de concretar que es el de la dirección de la Banda Municipal. Ahora es una plaza funcionarial y lo que queremos es que sea artística, que sea como el director de la Orquestra de València, que en su caso es de libre designación. Pero en el caso de la banda queremos que sea por concurso porque en toda la Comunitat Valenciana la música es muy importante y hay muchas opciones para dirigir la banda y que pueda presentarse quien sea.

¿Qué pasará con las direcciones del TEM y la Mutant, los teatros municipales más importantes?

En la Mutant y el TEM se han creado dos plazas de funcionario para la coordinación. En la Mutant está ocupado por una funcionaria actualmente y va por criterio de función pública. Y el TEM está Juanma Artigot (elegido por concurso público), al que vamos a prorrogar durante un año más. Y durante este año hay una plaza funcionarial como la de la Mutant que se sacará para que un funcionario opte a ella.

"Prefiero la gestión pública a la privada"

¿No sé privatizará su gestión, como sí hizo el anterior gobierno popular?

En este caso no. La gestión centros culturales como L'Escorxador, Reina 121, Abben Al-Abbar o la Nave 3 del Parc Centra sí se han licitado porque no tenemos capacidad para tener tantas personas en la administración local.

¿Para la cultura prefiere la gestión pública o la privada?

Me gusta más la gestión pública directa, pero llegar a eso supone que la función pública crezca mucho y que si hace falta no lo puedes disminuir. En estos últimos casos por normativa no podemos incrementar el número de plazas y la única opción es que sea mediante una empresa externa.

Actualmente la ciudad acoge grandes conciertos de música al aire libre en la Ciutat de les Arts, lo que provoca molestia a los vecinos, y la Marina Sur, que más pronto que tarde tendrá uso marítimo. ¿Qué soluciones puede aportar el ayuntamiento?

Los promotores han pedido para poder celebrar conciertos con hasta 50.000 espectadores una gran superficie en la ZAL de la Punta. Les dijimos que estudiaríamos la propuesta, pero hay que tener en cuenta que una parte de esos terrenos es privada. Así que primero habría que estudiar si la administración puede quedarse esos terrenos y ofrecerlos y ver si los tiene que adecuar la administración o los promotores privados.

¿Pero el ayuntamiento es favorable a esta alternativa?

El ayuntamiento lo ve como una solución pero no sabemos si es factible. Lo tiene que ver Urbanismo, ver qué es lo que cuesta y si podemos acometerlo. De momento es el camino que los promotores han propuesto y que vamos a estudiar.

Este octubre se cumplen 20 años de la instalación del "Parotet" de Miquel Navarro. El anterior gobierno municipal inició la licitación para su restauración por unos 100.000 euros. ¿Cuándo se iniciará?

La licitación se ha publicado este lunes. El compromiso es que en el 20 aniversario, que comienza el 6 de octubre, se hará. No estará el 6 de octubre, pero intentaremos que sea antes de que termine el año.

"No me he reunido aún con Vicente Barrera"

El martes el ayuntamiento aprobó iniciar los trámites para la nueva toponimia bilingüe de la ciudad. Pero antes parece que se produjo un rifirrafe al respecto entre usted y el portavoz de Vox, partido que logró imponer la denominación propuesta contraria a la de la AVL. ¿Qué ocurrió?

La relación que se ha hecho de eso no sé de dónde ha salido, pero no fue así. Él (Juanma Badenes) vino con un papel, aprovechando que estaban los políticos y la prensa vino a hacer teatro y puro teatro. Era una sobreactuación que no venía a cuento, es una manera de que hoy esté en los medios de comunicación y que se hable de él y no de otras cosas. Primero me sorprendió y después me dio la risa.

¿Le beneficia al PP que Vox logre colocar este tipo de relatos?

Más que el relato ha colocado el teatro. Ya me dijeron que había mucho teatro en la política, pero esto es algo más.

¿Usted es favorable a "València" como establece la AVL o a "Valéncia" como defiende la RACV?

La RACV cambia el acento abierto por el cerrado, que fonéticamente es la realidad social que hay. Gramaticalmente es un acento y fonéticamente es otro y en la lengua valenciana ya hay ejemplos de la doble acentuación que ya se ha aplicado a algunas palabras. Pero no soy filólogo y no puedo darte una respuesta.

¿Se ha reunido ya con el conseller de Cultura Vicente Barrera?

No, nos hemos saludado en un par de actos pero no nos hemos reunido.

¿Y no es raro que el concejal de Cultura de la ciudad más importante de la Comunitat Valenciana no se haya reunido con el conseller?

Me he reunido con la secretaria autonómica de Cultura, con el director general y con la de patrimonio, que realmente son los interlocutores con los que he de trabajar en el día a día.

El sector cultural del que usted proviene se manifestó en contra de darle a Vox y a Barrera la gestión autonómica de la Cultura. ¿Está de acuerdo?

Antes de criticar hemos de ver qué hace. Por un historial o unos antecedentes no podemos juzgar.