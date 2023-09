El hilo rojo que une a Isabel Pantoja y a Antonio de Felipe

Un cuadro de Antonio de Felipe preside el salón de la casa de Cantora de Isabel Pantoja. A la artista se lo regaló en 1993, como regalo de cumpleaños, su exmanager María Navarro. En él, la cantante aparece como si una de las vírgenes de Murillo se tratara. Y, desde entonces, ambos artistas han estado unidos. Este verano, uno de los managers de la cantante, telefoneó al pintor para encargarle «de parte de Isabel» que le creara la imagen de su nuevo álbum. La sorpresa de De Felipe fue mayúscula. «Me dijo que estaban preparando un disco muy especial porque es el de su 50 aniversario y está dedicado a su madre e Isabel les mandó localizarme porque mi cuadro lo tiene en alta estima y quería que yo le hiciera la imagen. Y flipé», relata el artista que, en esa llamada, conoció que el suyo es el único retrato que Isabel tiene en su casa.

A partir de ese momento, el artista gráfico empezó a trabajar con la imagen visual de la portada y contraportada del disco. «Lo vi enseguida», confiesa. «Desde el principió jugué con imágenes que pudieran resumir sus 50 años de carrera. Pensé en ella de niña y de adulta creando un arco en la vida tanto personal como profesional. Claro, todo ello con mi estilo pop», explica.

Compartido el boceto con Agustín Pantoja y el sí de la artista - «que no modificó nada», apunta-, las ideas cristalizaron no solo en la portada y contraportada del disco sino en un proyecto creativo que va más allá y se acompañará de un libro. «Me dijeron que las imágenes habían superado las expectativas que tenían contigo. Te lo cuento y se me ponen los pelos de punta. Desde el primer instante, todo fluyó muchísimo. Lo hice en un momento que estaba en estado de gracia y todo iba rodado. Ha sido maravilloso el poder participar en este discazo de Isabel Pantoja», comparte el artista, uno de los máximos exponentes del Pop art español.

«Súper feliz por el encargo», el artista valenciano apunta que «si no hay emoción no hay creación»

En las imágenes, donde predomina el color rosa-fucsia, se puede observar a la artista con un traje de flamenca, de niña y de adulta. ¿Y por qué este color? «No lo sé. Quería que fuera en blanco y negro pero me vino ese color. Sé que es el año de Barbie pero no tiene nada que ver. Es una casualidad. Quizá elegí ese color por su recorrido vital aunque su vida no ha sido un camino de rosas precisamente. Es un color que transmite positividad y energía y la tonalidad tirando a fucsia-flúor la puse porque ella es única en su especie. Una cosa es el tema personal y otra el profesional y creo que ella, más allá de sus problemas personales, ha sido muy vapuleada. Generalmente hubiera probado en otros colores pero me fui directo al rosa», explica el pintor que acaba de abrir estudio en València a pocos metros de la Iglesia de San Nicolás.

«Sigo viviendo en Madrid pero vengo muchísimo a València porque esta es mi casa. Y no me preguntes si quiero más a papá o a mamá», ironiza un «superemocionado» Antonio de Felipe. «Es que -replica- si no hay emoción no hay creación».