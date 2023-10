El próximo domingo 22 de octubre de 2023, el Colectivo Ovidi Montllor celebrará la decimoctava entrega de los Premis Ovidi. La gala, que empezará a las 7 de la tarde en el Gran Teatre de Xàtiva, será de acceso gratuito para el público (hasta completar aforo) y será conducida por la comunicadora Amàlia Garrigós.

Este año, el jurado ha sido integrado por Xavier Aliaga, Cèsar Amiguet, Vicent Xavier Contrí, Josep Vicent Frechina, Amàlia Garrigós, Anna Roig Llabata y Quim Vilarnau. En total se han valorado 207 publicaciones (89 trabajos de larga duración y 118 sencillos digitales), cifras similares a las de las ediciones anteriores.

Además, el COM ha detectado que se ha incrementado la producción de sencillos digitales, lo que ha tenido repercusiones: el criterio del jurado es que los sencillos no incluidos en un disco no compiten en la categoría mejor disco, (sí en otros como por ejemplo mejor canción, letra o videoclip). Así, en las categorías Público familiar y Mestizaje solos se han podido seleccionar tres finalistas, y no cuatro como en el resto, a pesar de que había más temas publicados en sencillos pero no incluidos en ningún álbum.

Además, los han explicado que esta edición ha contado con la máxima participación histórica en la categoría de Artista Revelación, con 30 trabajos de larga duración que eran estrenos discográficos, lo que indica una profunda renovación de la escena.

También han observado una ostensible disminución en la categoría de Mestizaje, por lo que se refuerza la idea de una renovación del panorama, no solo a nivel cuantitativo sino

también en cuanto a preferencias estilísticas, con una clara decantación hacia las músicas urbanas y el pop.

Tanto la categoría de Autor o Autora y Pop han acumulado un elevado número de trabajos susceptibles de ser nominados, "y han quedado fuera trabajos que fácilmente podrían haber ganado un premio en ediciones anteriores", dice el comunicado.

Por eso, el jurado explica que es necesario "abordar una renovación de las cateogrías de los Premis Ovidi para las próximas ediciones debido a los cambios tan importantes en la escena.

Estos son los finalistas de los Premis Ovidi 2023

Mejor disco de canción de Autor o Autora

Amic dels Cirerers, Amic dels cirerers (autoedició, 2023)

Carles Dénia, Mussol (autoedició, 2023)

Rafa Xambó, Últimes cançons (Stanbrook, 2023)

Verdcel, Petricor (Satélite K, 2023)

Mejor disco de Público Familiar

Canta Canalla, Estima el valencià II (ACPV, 2023)

Canta Canalla, Pim pam pum (autoedició, 2023)

Marcel el Marcià, Música infantil tradicional en valencià (autoedició, 2023)

Mejor disco de Folk

Carraixet, 50 anys (Colinas Music, 2022)

La Maria, L’Assumpció (Propaganda pel Fet!, 2023)

Pep Gimeno Botifarra, Ja ve l’aire (El Mico Entertainment, 2022)

Ronda Llemosina, Alqueria de la mar (autoedició, 2023)

Mejor disco de Hip Hop y Electrónica

Centvi DG, M’agradaria (autoedició, 2023)

D’Altre Poble, Trencadís (Petaca Records, 2022)

Palmer, Delericte (Bureo Músiques, 2023)

Sa Pena, Principis (autoedició, 2023)

Mejor disco de Mestizaje

Maluks, Cor i foc (Propaganda pel Fet!, 2023)

Niuss, Macedònia (Atomic Records, 2023)

Oceäns, Una nit d’estiu (Atomic Records, 2023)

Mejor disco de Pop

Carles Chiner, El bon satvatge (27 Ladridos, 2023)

Colomet, 22 (Atomic Records, 2023)

Esther, Les cartes que mai vaig cremar (Primavera d’Hivern, 2022)

Ona Nua, Superpop (Onanua Produccions, 2023)

Mejor disco de Rock

Batoi, Gatzara (autoedició, 2023)

Josu Miró, La llum (La Fera CC, 2023)

Lespurna, Mal en calma (autoedició, 2023)

Mossén Bramit Morera i els Morts, Cadàvers Exquisits (Family Spree Recordings, 2023)

Mejor disco de Artista Revelación

Centvi DG, M’agradaria (autoedició, 2023)

La Maria, L’Assumpció (Propaganda pel Fet!, 2023)

Ones, Metànoia (Atomic Records, 2023)

Verger, Solatge (autoedició, 2023)

Mejor producción y mezcla

Carles Chiner, El bon satvatge (27 Ladridos, 2023)

La Maria, L’Assumpció (Propaganda pel Fet!, 2023)

Ona Nua, Superpop (Onanua Produccions, 2023)

Pep Gimeno Botifarra, Ja ve l’aire (El Mico Entertainment, 2022)

Mejor canción

“La dansà de Teranyina”, Pep Gimeno Botifarra, Ja ve l’aire (El Mico Entertainment, 2022)

“Mon vetlatori”, La Maria, L’Assumpció (Propaganda pel Fet!, 2023)

“Moreneta”, Sandra Monfort, Mona (Hidden Track Records, 2023)

“Pedra de riu”, Carles Chiner, El bon satvatge (27 Ladridos, 2023)

Mejor letra

“Ara o mai”, Carles Dénia, Mussol (autoedició, 2023)

“El per què de les coses”, Josu Miró, La llum (La Fera CC, 2023)

“La dansà de Teranyina”, Pep Gimeno Botifarra, Ja ve l’aire (El Mico Entertainment, 2022)

“On naix la llum blanca”, Verdcel, Petricor (Satélite K, 2023)

Mejor diseño

Albert Doménech per L’Actor Secundari i l’eco dels passos en fals (La Fera CC, 2023)

Laura Sanantonio Crespo per Josu Miró, La llum (La Fera CC, 2023)

Lola Bou per Lola Bou i Manel Brancal, Fràgil (autoedició, 2023)

Sud+Sud per Esther, Les cartes que mai vaig cremar (Primavera d’Hivern, 2022)

Mejor videoclip