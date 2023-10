El director del Consorci de Museus y el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), José Luis Pérez Pont; y el director de Inestable y uno de los comisarios del ciclo, Jacobo Pallarés han presentado la nueva edición de ‘Migrats Dansa’. Del 9 de noviembre al 3 de diciembre se celebra la séptima edición de este ciclo que presenta propuestas de investigación de jóvenes creadores y creadoras valencianas, la mayor parte de ellos residentes en otras ciudades de España o en el extranjero.

Durante cuatro semanas, una treintena de profesionales de la danza presentarán piezas de formato medio, además del estreno de dos obras largas, desarrolladas a partir de las residencias otorgadas en la edición anterior. En esta, el ciclo se extenderá durante un mes con una programación que podrá verse los fines de semana en el Centre del Carme e Inestable.

El director del Consorci de Museus y del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha señalado que “en el CCCC creemos en la importancia de visibilizar a artistas valencianos que trabajan lejos de casa, de ofrecerles la oportunidad de regresar para mostrar aquí su trabajo”. “La propuesta entronca con nuestra vocación de ampliar públicos para la creación contemporánea en cualquiera de sus formas de expresión y de la continua experimentación en los lenguajes artísticos”, ha agregado.

“Inestable es un proyecto político, posicionado como un dinamizador, como un centro que da lugar y posibilita herramientas para que las creadoras tomen el pulso a la escena, al público, en el territorio y entorno en el cual se encuentran”, ha apuntado el director de Inestable y comisario de ‘Migrats Dansa’, Jacobo Pallarés.

“‘Migrats Dansa’ es la puesta en práctica de todo este trabajo y se traduce en una escena joven, moderna, experimental, diversa, internacional y llena de expectativas”, ha añadido Pallarés.

“Nuestra participación en ‘Migrats Dansa’ el año pasado fue una gran oportunidad para poder llevar a casa nuestra segunda producción y abrir nuestra proyección a València como profesionales. Este año, el ciclo apuesta por el preestreno de nuestra pieza ‘Caribe Mix '23’, donde el videoclip actúa como nexo de conexión entre el sonido y el movimiento, que es lo que nos mueve hacia la creación escénica”, han expresado Mar García y Javi Soler, creadores de ‘Caribe Mix ‘23’, obra que cerrará esta séptima edición.

Todas las propuestas que se mostrarán en esta edición están creadas por artistas menores de 35 años a excepción de las dos piezas que han pasado por las residencias artísticas. Las autoras y autores son profesionales que, después de haber realizado sus estudios en València, actualmente residen en ciudades como Tilburg, Amberes, Ámsterdam, Toulouse, Granada o Barcelona, o que están pensando en emigrar para continuar con su carrera.

Dos fines de semana en el Centre del Carme

El ciclo comenzará con el estreno, del 9 al 12 de noviembre, de la pieza larga ‘Que me lancen el dinero al momento como a unx striper’ de Javi, una pieza larga desarrollada a partir de la residencia otorgada en la edición anterior. A partir de entonces, el CCCC presentará las obras cortas en sesiones matinales de sábado y domingo en el claustro gótico, mientras que Espacio Inestable hará lo propio en las tardes de jueves a domingo.

Las creadoras y creadores que presentarán sus piezas breves son La repetidora, Cía. L'abocador, Colectivo Prototipo M.A.D., Paula Puchalt, María Mora, Teresa Almenar, Noelia Sánchez, Sergio Navarro, Boris y Jessica, Gracia y Cristina, Isabel IS MY name, Carol Isach, Alicia Verdú, María Gómez, Juan Sánchez Plaza e Isabel Álvarez Pinazo, Carlos García Meseguer y Zoe Moreno Tárraga, Andreu Ases, Fernando López, Cía. La Basal y Elena Puchol Sola. Cerrará el ciclo el estreno de ‘Caribe Mix ‘23’, de Mar García y Javi Soler, premio ‘Migrats Dansa’ 2022, en Espacio Inestable, del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

La entrada al ciclo en el CCCC es gratuita. Las entradas para los espectáculos de Espacio Inestable se pueden adquirir en la web y en taquilla.

Actividades paralelas

La VII edición de ‘Migrats Dansa’ presenta actividades paralelas como la proyección, en colaboración con Choreoscope, Festival de Cine de Dansa de Barcelona, de una sesión especial de películas sobre el colectivo LGTBIQ+, el mundo del ‘vogue’ y del ‘twerk’, el miércoles 22 de noviembre en Espacio Inestable; la ‘masterclass’ en el Conservatori Profesional de Dansa de València de la directora canadiense Marites Carino, sobre la creación en el cine de Danza, o el encuentro de creadoras y creadores emergentes con Mauricio Pérez, el 1 de diciembre.