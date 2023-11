‘Now and then’, la canción que, según todos los implicados, cierra definitivamente el glorioso catálogo de los Beatles 61 años y un mes después de la publicación del primer ‘single’ del grupo, ‘Love me do’, ha visto por fin la luz.

Escrita y cantada por John Lennon en 1979, trabajada y enriquecida por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en 1995 y completada por McCartney y Starr el pasado año, ‘Now and then’ es la última grabación de la que puede decirse que ha contado con la participación de los cuatro miembros del cuarteto de Liverpool. Al no quedar ninguna otra cinta similar en los archivos de Apple, la empresa que gestiona el legado de la banda, las muertes de Lennon, en 1980, y Harrison, en 2001, hacen imposible cualquier otro proyecto conjunto que no pase por recrear sus aportaciones de la nada mediante la Inteligencia Artificial. Pero eso, claro, ya no serían los Beatles.

‘Now and then’ se publica como un ‘single’ de doble cara A con ‘Love me do’ en el reverso, una brillante manera de “cerrar el círculo” de una carrera que ha marcado como ninguna otra el devenir de la música popular en el último siglo. La portada del disco es obra del octogenario artista pop estadounidense Ed Ruscha. La canción formará también parte de la nueva versión ampliada de los legendarios álbumes recopilatorios ‘1962-1966’ y ‘1967-1970’ (el ‘álbum rojo’ y el ‘álbum azul’) que se publicará el viernes 10 de noviembre.

"Te echo de menos"

Grabada originalmente por Lennon en su apartamento del edificio Dakota de Nueva York con el único acompañamiento de un piano, ‘Now and then’ es una balada en La menor en la que el músico expresa su congoja ante el alejamiento de un ser querido (una amante o un amigo). La presencia de la voz de McCartney en los coros de la versión definitiva da un nuevo y conmovedor significado a los versos “ahora y entonces / te echo de menos / ahora y entonces / quiero que vuelvas conmigo”.

El lanzamiento de la canción ha ido precedido de un vídeo de 12 minutos dirigido por Oliver Murray en el que se condensa la larga y tortuosa historia de ‘Now and then’, desde que Lennon compuso la pieza en 1979 hasta que la tecnología de Inteligencia Artificial desarrollada por el director Peter Jackson para la serie documental ‘Get back’ permitió el año pasado eliminar los graves problemas de sonido de la grabación original y completarla con nuevas pistas de voces, guitarra, bajo, batería y piano y unos arreglos de cuerda escritos por Giles Martin, hijo del legendario productor de los Beatles George Martin.