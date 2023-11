Mientras me curo del cora, de Karol G

Si tú me quieres, de Fonseca & Juan Luis Guerra

No es que te extrañe, de Christina Aguilera

TQG, de Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums y Shakira

Si tú me quieres, de Fonseca, Yadam González y Yoel Henríquez

Que me duela, de Camilú

Pregúntale a tu papá por mí, de Vico C

TQG, de Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums y Shakira

Tierra, Songs By Cuban Women, de Estrella Acosta

5:10 am, de Luis Fernando Borjas

Si tú me quieres, de Fonseca, Yadam González y Yoel Henríquez

Que me quedes tú, de Techy Fatule

Si me matan, de Silvana Estrada

Made In Miami, Camilo Valencia y Richard Bravo

The Chick Corea Symphony Tribute. Ritmo, de Adda Simfònica, Josep Vicent y Emilio Solla

I Missed You Too!, de Chucho Valdés y Paquito D’Rivera

Bembé, de Iván Melon Lewis y The Cuban Swing Express

Preto no branco vertical, de Preto No Branco

As palavras, Vol. 1 & 2, de Rubel

Não me espere na estação, de Lô Borges

Aviso de amigo, de GIULIA BE

Resenha do mumu, de Mumuzinho

Ao vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque, de Chitãozinho & Xororó

Do amanha nada sei, de Almir Sater

Elba Ramalho no maior São João Do Mundo, de Elba Ramalho

Do acaso, de Ronaldo Bastos y Chico César

¿Y si pido que me cuentes?, de Valeta Roja

Afro-Cuban Dances, de Kristhyan Benitez

Albéniz & Granados Piano Works, de Luis López

Cantata negra, de Marvin Camacho & UCR Coral

Estirpe, de Pacho Flores

Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus, de Simón Bolívar Symphony Orchestra