El compositor y letrista Pablo Herrero (Madrid, 1942), coautor de conocidos temas como «Libertad sin ira», «Como una ola» y «Eva María» y de varias de las canciones inmortales de Nino Bravo, Francisco o Juan Bau, falleció ayer martes, según ha informado la SGAE, entidad de la que fue vicepresidente y en la que tenía registradas casi 800 obras.

Herrero fue autor de «un repertorio esencial de la música española» y deja un «imprescindible legado», ha indicado la SGAE en un mensaje en la red social X (antes Twitter), en la que recuerda que formó parte del grupo Los Relámpagos junto con su «inseparable» José Luis Armenteros, fallecido en 2016. Tras integrar Los Relámpagos, se dedicó a escribir «para otros grandes artistas que hicieron populares sus canciones», indica la entidad de gestión, de la que fue socio desde 1963.

Éxitos del pop español

Herrero y Armenteros crearon auténticos himnos del pop español para cantantes y grupos como Fórmula V («Tengo tu amor», «Cuéntame», «Eva María»), el valenciano Juan Bau («La estrella de David», «Penas», «Fantasía»), Rocío Jurado («Como una ola»), el también valenciano Francisco («Latino», «A cara o cruz», «Por si me olvidas») o Basilio («Tierras lejanas»). En 1976 compusieron uno de los himnos de la transición española, «Libertad sin ira», para el grupo folk Jarcha, y en 1980 crearon la canción «Venezuela» para José Luis Rodríguez «El Puma», y popularizada por Balbino, que está considerada como el tercer himno del país sudamericano.

Nino era como Messi

Pero con Nino Bravo tuvieron una relación especial, de la que surgieron canciones legendarias como «Un beso y una flor» «Libre», «América, América» o «Voy buscando», entre muchas otras.

«Nino era como un Messi jugando en su mejor momento -dijo en 2021 en una entrevista para la revista EfeEme-. No era mejor o peor que el resto. Era diferente. Lo tenía todo. Era capaz de llegar muy alto, desparramar con un chorro de fuerza impresionante y, luego, bajar hasta un hilillo de voz repleta de sentimientos a flor de piel. Hay otros artistas magníficos, pero todas esas posibilidades no las he vuelto a ver reunidas».

El signficado de "Libre"

De «Libre», una de sus composiciones más famosas y de significado más controvertido, Herrero explicaba que el tema hablaba «un poco de lo que la juventud anhela, y que no encuentro, salvo que pague un precio». «Entonces -continuaba Herrero en una entrevista a una radio alemana en 2019-, vivía el dictador (...) se producían manifestaciones estudiantiles que eran reprimidas a porrazos. Y entonces pensamos: y si alguien esto lo llevara al extremo de decir ‘o todo o nada: para mí la vida es saltar eso que hay ahí».

Sobre «Un beso y una flor», Herrero recordaba que «estábamos todos en la pecera cuando Nino acabó de cantarla; nos quedamos callados, con un nudo en la garganta enorme. Arrasaba con todo. Y llegaba y llega a cualquier tipo de oyente». «Hace pocos años -continuaba Herrero- estaba a punto de coger el tren, y a mi lado había un grupo de chicos jóvenes ncantando “Un beso y una flor”. En ese momento pensé: “Estos chavales están cantando un tema que, por lógica, tendría que estar descatalogado”. Y te vas pensando que algo muy grande ha tenido Nino para que la gente, tres generaciones después, la siga tomando como suya».