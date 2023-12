Santa Claus is coming to town, Ya vienen los reyes, What a wonderful world o Jingle Bells son algunos de los temas que conforman el repertorio del concierto navideño del Palau de la Música, Navidad Jazzy Christmas Valencia 2023; un espectáculo musical "excepcional" que supone, además, el regreso del jazz al recinto valenciano tras su reapertura. El concierto se celebrará el 23 de diciembre a las 20 horas y aspira a encontrar su hueco fijo en la programación invernal del Palau, al ser concebido como un "evento excepcional, con un gran elenco de artistas", explicó el presidente del Palau de la Música, Vicent Llimerá, durante la presentación del evento celebrada hoy en el hall de los Naranjos.

El concierto -dirigido por Ximo Tebar con arreglos de Nacho Mañó- cuenta con dos ingredientes definitorios únicos: un repertorio multiétnico con temas navideños tradicionales del cancionero valenciano, español y americano en versión jazzística; y un grupo de artistas con una "calidad artística de primer nivel" -así los definió el propio Tebar- de carácter interétnico, entre los que se encuentran el trompetista valenciano David Pastor, el pianista argentino Mariano Díaz, el percusionista brasileño Igor Taván y el teclista Will Martz. Participarán también los cantantes de jazz Pedro Ruy-Blas, la portuguesa María Medeiros -cantante y actriz- y Miles Griffith, "uno de los mejores cantantes de jazz americanos", según Tebar. En definitiva, el Palau de la Música recibirá a "grandes profesionales y artistas, los mejores que podíamos tener en València", reconoció Llimerá. El presidente del Palau de la Música mostró su satisfacción por el regreso del jazz a la programación. "Nos hubiera gustado que llegara antes, pero primero teníamos que recuperar la programación de música clásica -, afirmó Llimerá-. A partir de ahora, seguiremos abriendo la puerta decididamente a nuevos estilos para que el público pueda disfrutar de todas las variantes de la música Y qué mejor que la Navidad para recibir a la música jazz". De hecho, anunció que se encuentran trabajando en nuevas ediciones del festival de Jazz para el verano, el ciclo Jazz a poqueta nit y una serie de actividades para conmemorar el Día Mundial del Jazz. Pero, primero, llegará el concierto Navidad Jazzy Christmas Valencia 2023 que "gustará tanto al público aficionado a la música jazz, como al público general". Un formato innovador Será la primera vez que el Palau de la Música celebre la Navidad a ritmo de jazz, con un formato "innovador" que apuesta "por un repertorio navideño de filosofía jazzística" del que Tebar se siente "orgulloso". El director y Mañó llevan dos meses trabajando para conformar un "espectáculo único" con una "producción específica" para ver y escuchar. El concierto contará con una formación de jazz tradicional, pero ofrecerá números variados -dúos, tríos, banda completa- para crear, seún Tebar, "diferentes ambientes y momentos" que "van a encantar al público". Porque, además, el concierto está diseñado como un espectáculo interactivo, en el que los espectadores "interaccionarán con los músicos y la banda". Por su parte, Mañó explicó que es una propuesta "muy divertida y entrañable", perfecto para la Navidad, una época de "encuentros y reencuentros". Por ello, invitó a todo "el público valenciano a asistir a este concierto y disfrutar de un espectáculo único", cuyas entradas saldrán a la venta a un precio de 15 y 20 euros. Más de 40.000 personas han visitado el Palau Vicente Llimerá aprovechó la presentación del concierto para mostrar su satisfacción por la respuesta del público desde la reapertura del Palau de la Música, a principios del mes de octubre. "Más de 40.000 personas han pasado por este recinto, una magnífica muestra de que València necesitaba el Palau", aseguró. Además, Tebar quiso destacar que la evolución de la afluencia del público "está siendo tremenda, gracias a una propuesta de programación de calidad".