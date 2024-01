La actriz española Mónica Cervera ha pasado de estar nominada a un Goya por su interpretación en el película 'Crimen Ferpecto' (2004) a vivir en la calle. Tras coprotagonizar el largometraje de Álex de la Iglesia junto a Willy Toledo, participó en otros grandes proyectos del cine y de la televisión, como en la serie 'La que se avecina', que muchos recordarán, dando vida a la hermana de Amador.

Una vida apartada de los focos

La malageña de 48 años ha contado su dura historia y el momento tan difícil por el que está pasando en la revista Semana. Lejos han quedado las alfombras rojas y reconocimientos en el mundo del cine. De hecho, no quiere ni que le nombren la palabra televisión ni cine. "Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado", ha afirmado la actriz que descarta por completo retomar su carrera cinematográfica.

Mónica Cervera vive en un parque , tal y como se puede ver en las fotos de su perfil de Instagram. A pesar del bache que atraviesa tanto laboral como personalmente, asegura que no necesita "nada de nadie". Incluso ha rechazado la ayuda de su familia que vive en Marbella, pues ha elegido de forma "voluntaria" la vida que lleva. "Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir", ha contado en la revista.

Películas y series en las que ha participado

La actriz Mónica Cervera tiene a su espalda una conocida carrera profesional tanto en televisión como en cine y su rostro fue muy popular las últimas décadas.

Cine

Hongos (1999)

Octavia (2002)

Piedras (2002)

Entre vivir y soñar (2004)

Crimen ferpecto (2004)

20 centímetros (2005)

Busco (2006)

Series de televisión