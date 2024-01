La maquilladora valenciana Nuria Adraos ha participado como jurado invitada en el programa de maquillaje «Make Up Stars», presentado por Pilar Rubio y que se encuentra disponible en RTVE Play. Concretamente, la experta valenciana en «bodypainting» ofreció algunos consejos durante la semifinal (capítulo cinco) a los cuatro concursantes que habían conseguido clasificarse.

Todos ellos se enfrentaban a un reto de «bodypainting», en el que debían representar los cuatro elementos de la naturaleza (tierra, mar, agua y aire) con la ayuda del resto de concursantes eliminados. Durante el espacio, Adraos indicó a los presentes algunos consejos y técnicas para elaborar el maquillaje con la mayor perfección posible. «A algunos no hacía falta que les dijera nada porque lo estaban haciendo genial, la verdad es que no necesitaban consejos porque estaba genial. Sin embargo, intenté animarles porque es importante que un referente les dedique palabras bonitas cuando se enfrentan a una prueba y todos los nervios que eso conlleva», reconoce la maquilladora a Levante-EMV. Adraos conocía a muchos participantes gracias a las redes sociales. «Muchos de ellos exponen sus trabajos en internet y yo ya los seguía», indica.

A pesar de que formó parte del jurado, la decisión final no recayó en sus manos, sino en los expertos David Molina y Camila Redondo. «Por suerte, no tuve que decidir porque era una misión bastante complicada elegir quién iba a pasar a la final, así que me lo pasé bien», reivindica.

Fomentar la formación

Aunque la valenciana trabaja diariamente delante de las cámaras grabando muchos de sus trabajos, reconoce que «estar en un set de rodaje es muy diferente, pero también es muy guay ver todo lo que hay detrás de cada programa».

En cada uno de los capítulos, los concursantes reciben formación por parte de profesionales en torno al maquillaje que deben llevar a cabo. «Estoy agradecida al programa porque fomentan la formación de los maquilladores, ya que hay que valorar la profesión y dar voz a los artistas. Muchos creen que son maquilladores y no lo son», reconoce Adraos. Con más de cinco millones de seguidores en Tik Tok, la valenciana muestra en su perfil cada uno de los maquillajes que pinta en su cuerpo, los cuales tarda horas en realizar.

La joven empezó a realizar sus primeros trabajos a los once años. «Siempre he sabido que quería estudiar esto», reconoce. Sus redes sociales están repletas de diseños, que realiza en su propio cuerpo. Sólo en los dos meses de confinamiento, la maquilladora pintó 40 diseños. «Es un contenido agradecido de ver. Me encanta leer la reacción de la gente», explica.

El pasado año la valenciana acudió a la premiere de «La Sirenita» invitada por Disney. Durante el acto, la joven se pintó en el cuerpo una de las escenas de la película. Además, durante los últimos meses, la joven también ha creado algunos «bodypaintings» con motivos navideños, una escena de la serie «Berlín» (Netflix), personajes de Marvel como Iron Man o de Disney como Simba («El rey león») e, incluso, recreó una de las fotografías junto a su abuela, que falleció hace unos años.

Maquilladores 360 º

La maquilladora siempre ha defendido el trabajo que existe detrás de cada una de sus creaciones. «La gente no sabe todo lo que hay detrás de cada vídeo. Son muchas horas», explica.

«Make Up Stars» es un programa de RTVE Play que busca al «maquillador 360 º», es decir, aquel que destaca en el maquillaje profesional y en mundo de los tutoriales en redes sociales.

Cada episodio se centra en una faceta artística del maquillaje, donde los participantes tienen que demostrar su creatividad y habilidades en diferentes estilos y técnicas. Así, los espectadores pueden presenciar transformaciones asombrosas y conocer las últimas tendencias en maquillaje junto al jurado formado por David Molina y Camila Redondo y un famoso relevante que añada su conocimiento y experiencia en cada uno de los capítulos.