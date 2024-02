Eloy Moreno: «Me siguen enviando mensajes donde me cuentan casos muy duros de acoso escolar»

Hace seis años, Eloy Moreno (Castellón) publicó su novela «Invisible», que no sólo marcaría un antes y un después en su trayectoria literaria, sino que también marcaría a muchos jóvenes que estaban viviendo una situación similar. La novela, que cuenta con más de 59 ediciones y 1,5 millones de libros vendidos, aborda el problema del acoso escolar en España. «El libro ha tenido tanto éxito por los personajes, ya que cualquiera se siente identificado porque todos hemos sido testimonios de un caso de ‘bullying’ o lo hemos vivido», explica el autor, cuya obra se posicionó como el libro juvenil más vendido el pasado 2023 en España.

Con motivo de su sexto aniversario, hoy, 1 de febrero, se celebra el #DíaInvisible2024, en el que se realizará un club de lectura virtual, al cual ya se han inscrito más de 1.100 personas de todo el mundo. La experiencia ya se realizó el año pasado en el teatro Capitol de Madrid y este año han decidido repetir. «El año pasado mucha gente no pudo venir y, por eso, hemos decidido hacerlo en línea», explica el autor. De esta manera, durante el encuentro, los presentes y el autor abordarán algunos temas de la novela. «La idea es que cada año aporte nuevos datos sobre la obra», indica.

Escritos sobre el "bullying"

Desde que «Invisible» salió a la luz aquel 1 de febrero de 2018, el autor ha recibido una gran cantidad de escritos de gente que ha sufrido una situación similar. «Todavía me siguen enviando mensajes muy duros contándome sus casos e, incluso, en ocasiones, soy la primera persona con la que exteriorizan el problema», afirma. Moreno recuerda uno con mucha tristeza: «En la pandemia, un chico me dijo que preferiría vivir siempre con el Covid, que no se terminara para no salir de casa. Imagina lo que estaría viviendo». Ante el aumento de casos de acoso, 500 centros escolares han incorporado este libro en sus aulas. «Es un tema molesto. En los centros no saben cómo abordarlo y con el libro, se pueden adentrar e, incluso, detectar casos», explica.

Nueva serie

Además, Disney + ha trabajado durante estos meses con el autor para crear una serie que se emitirá a finales de año y que se podrá ver en todos los países. «Todos tenemos algo especial con Disney y creía que era la plataforma más adecuada para lanzar la ficción», indica. Reconoce que al principio sintió «miedo» por si no se adaptaba al texto. «El director me prometió que quería ser fiel a la novela y creo que lo han cumplido», explica.

El valenciano lanzó su primera novela «El bolígrafo de gel verde» en 2010 «casi por casualidad». «Yo era de ciencias, pero decidí presentarme a un concurso de relatos y gané. Creí que igual se me daba bien y me presenté a otros», recuerda. En ese momento, decidió dejar su trabajo como informático para dedicarse a la literatura. «Creo que la gente se engancha a los libros porque abordo temas normales, que todos hemos vivido», explica.

Moreno se encuentra preparando su próxima novela, que probablemente saldrá a la venta en septiembre. «Estoy seguro que también sorprenderá por la temática», concluye.