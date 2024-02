«Las bandas son un lugar de aprendizaje bárbaro»

La directora valenciana Beatriz Fernández Aucejo debuta el próximo domingo al frente de la Orquesta Nacional de España en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Lo hará con un programa que incluye obras de Prokófiev y Brahms junto con el pianista Leo de María. Fernández Aucejo es una de las directoras más prometedoras de España, con una trayectoria que la ha llevado recientemente a asistir al maestro Semyon Bychkov con la Tonhalle Orchester Zürich y ganar el tercer premio y el Premio ARTE en la última edición del Concurso de Dirección Internacional La Maestra celebrado en París. Su debut en 2015 junto a la Orquesta de València supuso un punto de inflexión en su carrera, que le ha llevado al podio de grandes teatros nacionales e internacionales y dirigido grandes orquestas.

El próximo domingo se pone al frente de la Orquesta Nacional de España. ¿Cómo se siente?

Estar al frente de la Orquesta Nacional de España por primera vez me hace sentir mucha ilusión contenida y mucha responsabilidad porque no deja de ser una de las grandes orquestas dentro de nuestro panorama nacional. Estoy muy motivada y con ganas de estar con ellos ya pronto.

¿Qué supone este debut en su trayectoria?

Un reto más dentro de la carrera de director de orquesta, de nuestro hábito de estudio, de nuestro compromiso con la música, con los compositores, con la partitura, con los solistas. Es un punto de inflexión en esta carrera, que no es fácil. Es un punto para seguir adelante, es el momento de coger también impulso y seguir el camino con más firmeza aún si cabe.

Fernández Aucejo, durante un concierto. / May Zircus

¿Por qué dice que no es una carrera fácil?

Porque somos muchos. En el mundo de la música clásica cada vez hay más directores. No es como hace 50 años, que en España había cinco directores importantísimos; ahora España tiene muy buenos directores de orquesta. Por eso, hacerte un hueco en el panorama nacional es más difícil. Cada vez el nivel es más alto; evidentemente no es fácil, pero ni para la dirección de orquesta ni para cualquier otra rama artística. Poco a poco voy abriendo el camino con mucha fuerza y con la confianza de la gente que me da una oportunidad de hacer música con las orquestas en las que voy.

O sea, que hay competencia, y lo que es más complicado, competencia buena.

Sí, claro, de eso se trata, de hacer siempre la mejor versión, ser fiel a la partitura, ser fiel a mí misma y, evidentemente, a compartirlo de una manera muy abierta y natural.

"Nacida" en las bandas





Usted conoce bien el mundo de las sociedades musicales. ¿El hecho de provenir de una banda curte más al director?

Yo he ‘nacido’ en el mundo de las bandas y las he dirigido también. Estamos hablando de un campo amateur, aunque también haya profesionales y estudiantes de alto nivel. Es un momento y lugar de aprendizaje bárbaro. En mi caso, he tenido la oportunidad de hacer música con estos amateurs y es maravilloso porque aprendemos muchísimo.

¿Cómo diría que es su forma de dirigir?

Yo diría que es bastante pasional, contacto mucho con mi interior e intento -de la mejor manera posible- transmitir la emoción de la partitura con mis gestos, ya sea de tristeza o alegría.

Beatriz Fernandez Aucejo. / May Zircus

¿Cuál es su repertorio predilecto? ¿En cuál se siente más cómoda?

He tenido la suerte de llevar a cabo bastante repertorio diferente. Podría decir que me encanta todo el repertorio porque de todo se aprende, pero por ser muy concreta, probablemente sea el Romanticismo.

¿Sabemos defender nuestro repertorio, compositores y directores?

En los últimos años hemos sentado bien las bases de lo que es nuestro ‘producto nacional’, de nuestros artistas, compositores y compositoras, pero tal vez, no con la frecuencia que nos gustaría a todos. Esta pregunta es muy interesante porque nos lleva a una reflexión abierta que tendríamos que hacernos prácticamente cada semana o cada año tanto los programadores como directores de orquesta.

La mujer en la dirección de orquesta

¿Cómo está la mujer en la dirección de orquesta?

El panorama nacional apuesta por una nueva generación, por dar a conocer nuevos nombres, nueva calidad y de hacer un poco más fácil este camino. Creo, sinceramente, que todo está cambiando, ya no somos tan pocas como antes y hay proyectos que ayudan a la visibilidad de la directora. Tenemos ese campo un poco más llano para llegar al público, para llegar a las orquestas y para que los auditorios conozcan nueva sangre artística.

¿Le molesta que le pregunten por la mujer directora, es necesario todavía hacer esta pregunta?

Quizás, al hacernos esta pregunta es como que no nos lo estamos creyendo, es como si algo siguiera sin funcionar.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Vuelvo a la Orquesta de Valencia (7 de marzo), a la Orquesta de Córdoba y voy a la Orquesta Gürzenich de Colonia para asistir a François-Xavier Roth, que es su actual director titular.