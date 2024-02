Espido Freire: "Jane Austen es una amiga y compañera en el tiempo"

La escritora Espido Freire (Bilbao, 1974) es, sin duda alguna, una «austenita» de pies a cabeza. Aunque ha escrito una gran cantidad de libros como «Melocotones helados», con el que ganó el Premio Planeta con 25 años convirtiéndose en la autora más joven en obtenerlo, muchas de sus obras y ensayos se centran en la figura de Jane Austen. A pesar de que existe una barrera temporal de más de 160 años entre ambas escritoras, Freire la considera una «amiga y una compañera en el tiempo». En sus palabras, «es la escritora que mejor conozco, que más he estudiado y cuya obra he leído en más ocasiones».

Por eso, en una de sus últimas novelas, «Tras los pasos de Jane Austen», realiza un recorrido emocional por los territorios reales y ficticios de esta escritora británica tan admirada, la cual sigue siendo un referente de la novela de sentimientos y de la literatura femenina de superación y empoderamiento. Durante muchos años, Freire ha seguido los pasos de Austen. No sólo lo ha hecho a través de sus obras, sino también mediante las excursiones anuales que organiza y con las que recurre los lugares por los que se desarrolló la vida y la obra de la escritora. En sus palabras, hay muchas maneras de acercarse a Austen más allá de las librerías o las bibliotecas como «La música de Jane Austen. Lectura-concierto con Espido Freire y la Nostrum Mare Camerata», que se ha celebrado esta semana en el Palau de la Música de València dentro del programa «Les Artes en paralelo» el cual ha estado dirigido por la promesa internacional Jacobo Christensen y la propia Freire, que también es directora del Máster en Creación Literaria de VIU. La escritora reivindica que la divulgación de su obra «se ha convertido en una pasión personal por defender a los que escribieron antes que yo». Aunque reivindica que cada uno de los autores tiene que encontrar su voz, le fascina el contexto y la historia. «Leí ‘Orgullo y Prejuicio’ cuando era una adolescente. En aquel momento, me faltaban años para apreciar su grandeza. Años después, el estudio, los ensayos y los viajes me permitieron profundizar en su obra y en su vida», indica.

«Jane Austen agrada a quienes deseen una bonita historia de amor y a quienes quieran encontrar un mensaje de valor e independencia. Nos ofrece un espejo deslumbrante de nuestra esencia, pero, a diferencia de otros autores, lo hace con tal habilidad que parece cotidiano», reconoce Freire, quien se encuentra preparando otra obra de Austen. «Continuaré aprendiendo de ellos y difundiéndolos porque para eso sirve la escritura», concluye.