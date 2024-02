Edicions Tres i Quatre publica la correspondència entre Joan Fuster i Raimon

Edicions Tres i Quatre ha publicat les cartes que Joan Fuster i Raimon van estar enviant-se durant 30 anys (concretament des dels anys 60 als 90). En l'obra "Correspondència Joan Fuster 20: Raimon i altres noms de la Nova Vançó", el lector pot aprofundir en el naixement del fenòmen "Raimon" i de la Nova Cançó i descobrir la "fe" que tenia Fuster en el cantant de Xàtiva i la resta de cantants que s'hi sumarien. En les correspondències, Fuster mostra la capacitat per a congregar i commoure audiències multitudinàries i la significació política que representaven.

L'escriptor va ser dels primers en adonar-se del potencial que el gènere musical tenia per a la difusió de la llengua i per a la propagació d'idees en el marc de la dictadura franquista. En este sentit, Fuster va establir relacions personals i epistolars amb diversos cantautors i promotors culturals com Raimon, amb qui tenia una relació d'amistat. Així en este volum, a cura del professor de Sociologia de la Universitat de València, Rafael Xambó, reuneix les cartes entre Fuster i Raimon, així com les d’altres noms del món de la Nova Cançó com Ovidi Montllor, M. del Carme Girau, Vicent Torrent, Josep M. Espinàs o Quico Pi de la Serra. A més, inclou un annex a cura de Xavier Hernàndez amb una antologia de textos de Fuster dedicats a la Nova Cançó.

El llibre inclou una selecció de texts de Fuster sobre la Nova Cançó a cura de Xavier Hernàndez, de la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València i estudiós de la relació de Fuster amb la música. Es tracta de textos que l’assagista valencià publicà a la premsa periòdica o acompanyant els àlbums que els cantautors publicaven.

La correspondència de Joan Fuster

L'escriptor va escriure una gran quantitat de cartes, que tenen un gran valor pel seu contingut i l'alta qualitat literària. Altres estan marcades pel seu dia a dia i les exigències del seu ofici d'escriptor i de la seua condició d'intel·lectual compromés. Fuster, conscient de la importància d'estes correspondències, conservava les seues cartes i treia còpies d'estes.

Edicions Tres i Quatre va començar a publicar estes cartes en 1997. Cada volum, s'han publicat un total de vint, recull l'epistolari amb un corresponsal lligat a l'eix temàtic. Entre ells, es troben Josep Pla, Josep Carner, Marià Manent, Salvador Espriu, Carles Riba o Manuel Sanchis Guarner, entre d'altres.