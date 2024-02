Vicky Luengo: "Me gustaría hacer un papel de comedia y cambiar de registro"

Es la actriz del momento. Victoria Luengo, más conocida como Vicky, aunque está en fase de tránsito hacia el nombre de la madurez, tiene 33 años y lleva casi veinte trabajando como actriz. Siendo una niña se dio cuenta de que lo suyo era la interpretación, se puso a estudiar y poco después estaba haciendo sus primeros pinitos en televisión, de donde no ha dejado de saltar al cine y al teatro. Su papel como Laia Urquijo de la serie Antidisturbios ha sido uno de los más sonados hasta ahora aunque todo indica que el estreno de Reina Roja este jueves en Prime Video la catapultará definitivamente a la fama. Hace unos días, recibió el premio Princesa de Girona Arte 2024 de manos de la reina Letizia "por su naturalidad, el amor a su oficio y su capacidad para inspirar a las nuevas generaciones de artistas" y el próximo 7 de marzo presentará en el Teatro Góngora de Córdoba Prima Facie. Suma y sigue.

¿Qué supone para usted el premio que le acaban de conceder?

Pues es un honor, sobre todo, por el listado de premiados que hay anteriores a mí y que son maravillosos, gente muy válida a la que admiro mucho en su trabajo.

Empezó a trabajar muy joven. ¿Eso la ha obligado a renunciar a muchas cosas?

La verdad es que no, he sido una niña y una adolescente muy feliz, muy tranquila siempre. A lo mejor, a horas de sueño quizás.

El día 7, dentro del Ciclo Mujer, la veremos en ‘Prima Facie’, un monólogo muy intenso de Suzie Miller que toca muchos temas, desde el machismo o la forma en que está concebida la justicia. ¿Qué mensaje lanza su personaje?

Creo que es un grito de denuncia sobre cómo el sistema judicial se enfrenta a las agresiones sexuales que sufrimos las mujeres.

¿La obra interpela igual a mujeres y a hombres?

Sí, por supuesto, para empezar porque hay muchos hombres que también han sido agredidos sexualmente y luego porque hay hombres a quienes les hace plantearse su manera de ver el mundo y las agresiones sexuales.

Su personaje es defensora de víctimas de violencia de género hasta que sufre una agresión en primera persona. ¿Cómo cambia el personaje en ese momento?

Cambia totalmente porque de repente empieza a plantearse todas sus creencias, se desmontan por completo y tiene que reconstruirlas desde el inicio.

¿Ha sufrido el efecto del machismo en carne propia durante sus años de profesión como actriz? ¿Cómo se preparó el personaje?

Sí que he sufrido el machismo, pero no por ser actriz sino por ser mujer, es una cosa que sufrimos todas a lo largo de nuestra vida. En cuanto al personaje, desgraciadamente, tengo bastantes amigas y personas alrededor que me han contado sus experiencias y no me fue difícil entenderlas.

Con ‘Prima Facie’ lleva muchas funciones. ¿Va más público femenino o masculino?

Yo diría que igual, lo que hay es mucha gente joven y eso me hace mucha ilusión porque me encanta que los jóvenes vayan al teatro.

¿Qué reacciones provoca en el público la obra?

Mucha emoción, mucho impacto, hay otros que salen muy tocados... No deja indiferente a nadie.

¿Cómo se memoriza un texto tan largo con tanta carga emocional?

Yo estuve dos meses estudiando el texto y cuando me lo supe bien, empecé a trabajar con la emoción.

¿Es este el personaje más complicado al que se ha enfrentado?

Sí, sobre todo, por el arco emocional que tiene que pasar. Nunca había hecho algo tan difícil en teatro, la verdad.

¿Cómo desconecta de esa intensidad cuando sale del teatro?

Intento pasear, estar con mis amigos, con mi chico, volver a tu vida normal, no quedarte ahí anclada.

Esta semana se ha estrenado ‘Reina Roja’. ¿Cómo es la Antonia Scott a la que vamos a ver?

He intentado ser muy respetuosa con la verdad de las personas que tienen altas capacidades, me he informado mucho para saber cómo viven, cómo actúan, para traer algo real a la pantalla. Se verá una mujer muy inteligente pero que ese gran don le supone una gran soledad también.

¿Está preparada para no ir tranquila en el metro después del estreno?

Todo el mundo me dice eso, pero no quiero tener expectativas sobre nada, ya veré. Cuando llegue, lo gestionaré, si llega, y si no, pues seguiré mi vida tranquilamente como hasta ahora.

¿Elige los personajes o los personajes la eligen a usted?

Las dos cosas a la vez.

Los directores la ven en la piel de mujeres con vidas muy duras. ¿Qué papel le gustaría que le ofrecieran llegado a este punto de su carrera?

Una comedia, me apetece probar ese registro.

Por último, está intentando que la llamen Victoria en lugar de Vicky. ¿De dónde le viene su nombre?

No me viene de tradición familiar. Me lo puso mi madre porque cuando nací le pareció que yo era su gran Victoria.