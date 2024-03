El Veles toma el relevo de la Pérgola: estos son los nuevos conciertos de la Marina

La banda valenciana La Habitación Roja serán los encargados de abrir el próximo 23 de marzo Concerts al Veles, el nuevo ciclo de conciertos de los sábados por la mañana en la Marina que viene a sustituir los que hasta hace unos meses se celebraban en la Pérgola y que a partir de ahora tendrán lugar en la terraza de la primera planta del edificio diseñado por David Chipperfield.

Una veintena de propuestas

Impulsados también por la Agència Districte, ahora junto al Grupo la Sucursal, el cartel reúne una veintena de propuestas musicales de diferentes estilos musicales, repartidas en 10 fechas desde el 23 de marzo al 1 de junio y dirigidas a un amplio abanico de público, desde el más joven al familiar.

La Habitación Roja (acústico), Ele dj, Sr. Chinarro, Esther, Luis Brea, Axolotes Mexicanos, Margarita Quebrada, Nawan, The New Raemon, Yo Somos, Boys from Mars, Rafa Cervera dj, Perro, Calivvla, Martlenders, Ferran Palau, Los Manises, Niña Coyote eta Chico Tornado y un par de grupos sorpresa por desvelar completan esta primera edición.

"La iniciativa invita a participar y se retroalimenta de la colaboración de algunos de los promotores y colectivos sonoros locales más vivos como Love to Rock, Primavera d’Hivern, Redacción Atómica, Karrots, Centro Excursionista, Andsons, Discos Oldies, Plaga Indie o 16 Toneladas", señalan los organizadores.

PRESENTACION CONCERTS AL VELES 04MAR2024 AGENCIA DISTRICTE / Patricia Vargas

Punto de encuentro

"Concerts al Veles se convierte así en la nueva cita en la agenda cultural de València para los amantes de la música -añaden-. La combinación de una cuidada selección sonora y el mar hacen que este ciclo sea el nuevo punto de encuentro de cada sábado por la mañana (desde las 11:30) entre público de todas las edades dispuestos a disfrutar de los sonidos de propuestas emergentes y artistas con carreras importantes sobre sus espaldas".

El ciclo, con la colaboración del Ayuntamiento de València, pretende potenciar el frente marítimo, poniendo en valor y activando la zona de Els Poblats Marítims, conformada por el barrio de El Cabanyal-Canyamelar, un entorno único durante todo el año.

Concerts al Veles cartel / L-EMV

Entradas ya a la venta

Las entradas ya están a la venta a través de enterticket.es y del nuevo perfil de Instagram creado para la ocasión @ConcertsAlVeles a un precio de 8 € (+ gastos de gestión). Existe la posibilidad de comprar un abono para las 10 citas a un precio especial de 60 € (+gastos de gestión). Los menores de 16 años tienen la entrada gratuita.

La imagen del ciclo es obra del ilustrador valenciano Sergio Membrillas, junto a la coordinación de Districte. Autor de trabajos para medios como The New Yorker, The New York Times, The Economist, o Le Monde, Membrillas ha plasmado el espíritu de mar y música que se viven en las matinales de La Marina.

Estes es el calendario de los conciertos

+ 23 de marzo

La Habitación Roja (acústico) + Ele Dj

Festa Love to Rock

+ 6 de abril

Señor Chinarro + Esther

Festa Primavera d'Hivern

+ 13 de abril

Luis Brea + Axolotes Mexicanos

Festa Redacción Atómica

+ 20 de abril

Margarita Quebrada + Nawan

Festa Karrots

+ 27 de abril

The New Raemon + Yo Somos

Festa CEX

+ 4 de mayo

Boys from Mars + Rafa Cervera dj

"Homenatge a David Bowie".

Festa Andsons

+ 11 de mayo

Perro + Calivvla + Martlenders

Festa Discos Oldies

+ 18 de mayo -

Ferran Palau + Los Manises

Festa Plaga Indie

+ 25 de mayo

Niña Coyote eta Chica Tornado + Yo Diablo

Festa 16 Toneladas

+1 de junio

Concert Sorpresa.

Festa d'Estiu

Horario de todos los conciertos: desde 11:30.

Entradas en enterticket.es