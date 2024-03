Migue Sonka narra su viaje a la India entre música, fotografías y documentales

En octubre de 1995, el valenciano Migue Sonka viajó a la India durante seis meses (hasta abril de 1996). El músico, que regentaba la principal agencia de contratación de artistas musicales en València durante aquellos años, decidió preparar este viaje para «desconectar». «Necesitaba cambiar de aires porque había vivido muy estresado», recuerda. Para documentar su estancia, a lo largo de aquel tiempo, estuvo escribiendo cartas sobre cada una de sus anécdotas, las cuales enviaba a su casa para que su pareja las guardara.

Sin embargo, el valenciano no sabía que esos escritos terminarían convirtiéndose en un libro en el que recogía todas sus vivencias. «Estaba en Benifairó de la Valldigna -localidad del escritor-, cuando me encontré con un editor. Me dijo que había vivido tantas cosas que podría escribir un libro. Entre risas, le conté aquellas vivencias en India y me dijo que se las enviara porque le encantaba». Así nació «Ché India! Las improbables (pero ciertas) aventuras de un músico valenciano en el Indostán a finales del siglo XX» (Harkonnen Books), la primera obra del escritor, que también es músico, aventurero y chef vegano.

El objetivo del libro es mostrar el viaje desde una perspectiva diferente para que el lector se adentre en la India y todo lo que rodea a esta cultura. Por eso, la obra también incluye una treintena de códigos QR, en los que el lector puede indagar más sobre este país a través de 19 canciones compuestas por el propio Sonka allí, vídeos o fotografías. «Estas páginas, además de como fabuloso entretenimiento, servirán como guía al viajero del primer mundo que quiera adentrarse en el permanente asombro, desconcierto e irritación que genera tamaño choque de culturas», señala Sonka, quien relata costumbres, recetas, alojamientos inconcebibles, itinerarios fuera de ruta, personajes reales que parecen imaginados, policías alucinados, arañas gigantes o ceremonias religiosas.

«Me cambió la vida»

Todo eso bajo la larga sombra de Teresa de Calcuta, con quien el autor trabó una relación personal y espiritual que roza el surrealismo.

El escritor reconoce que la experiencia en Nepal e India «marcaría su vida para siempre», ya que, en sus palabras, «el viaje fue un antes y un después». «Me enganché a ellos y a sus formas. Por eso, he ido ocho o nueve veces más porque me encanta», reconoce.

«Llevar amor»

Sonka, que se encuentra preparando su nuevo disco, explica que el lector va a encontrar las aventuras de una persona que llega a la India para conocer a Teresa de Calcuta. «Fui a conocer el convento para llevar amor y una sonrisa a los centros, pero fueron ellos quienes me dieron todo su cariño», destaca. Además, el viaje estuvo repleto de anécdotas y aventuras. Por ejemplo, el valenciano explica cómo accedió a centros de mujeres y niños, en los que no podían entrar hombres. «Les dije que era músico y me dejaron entrar», recuerda.

Entre las aventuras, el valenciano también se inventó que era biólogo para poder ver cocodrilos y serpientes, estuvo en un criadero de elefantes o en centro espiritual con 14.000 personas de todo el mundo para hacer yoga.

Añade: «Cada día era una experiencia nueva. La gente no se va a creer todo lo que me pasó». Sonka añade en cada página su estilo natural y su humor característico que no deja indiferente a nadie. «Las anécdotas eran constantes. Me reí mucho escribiendo el libro y espero que la gente también lo haga», concluye.