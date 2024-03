València rompe con Pre-Textos y confía su premio de poesía a una editora madrileña

La empresa valenciana Pre-Textos dejará de editar a partir de su próximo edición el Premio Ciutat de València Gil-Albert de Poesía en Castellano. El ayuntamiento -que es quien convoca y organiza estos premios, que también incluyen las categorías de Ensayo, Narrativa y Teatro-, ha decidido que a partir de la próxima edición sea la editorial madrileña Visor la que se encargue de publicar y distribuir los poemarios que resulten ganadores.

El consistorio le comunicó su decisión a Manuel Borrás, responsable de la empresa valenciana junto a Manolo Ramírez y Silvia Prat, mediante un correo electrónico la pasada semana y allí se justificaba la ruptura en la necesidad de «diversificar» el número de empresas concesionarias de la publicación de estos premios.

Pre-Textos se encargaba desde 2015 de publicar, editar y distribuir los libros ganadores del concurso que organiza el consistorio en sus modalidades de Ensayo, Poesía y Narrativa en castellano. Desde ahora, solo publicará el Premio Celia Amoros de Ensayo ya que el ayuntamiento le ha encargado el Blasco Ibáñez de Narrativa a Sargantana (editorial también valenciana) y el de Poesía a Visor.

"Lo han pedido las editoriales"

«Son las mismas editoriales las que nos han pedido que se diversificara la organización de los premios», ha asegurado a Levante-EMV el edil de Cultura, José Luis Moreno.

El concejal popular ha añadido otras dos razones para preferir a la editorial madrileña antes que a la valenciana. Una, porque Visor «es la mejor editorial de poesía en castellano». Y dos, «porque Visor ha hecho una oferta que es mucho mejor que la que había hasta ahora». Ninguna de estas dos explicaciones aparecen mencionadas en el correo electrónico remitido por el ayuntamiento a Pre-Textos.

Para la edición de estos premios, el consistorio ofrece directamente un contrato a las empresas que se encargarán también de publicar y distribuir los textos ganadores tanto en valenciano como en castellano. Bromera edita los de Teatro, Poesía y Narrativa en valenciano y no consta de momento que también se les haya retirado alguno de ellos para diversificar. Bullent publica el de Ensayo en valenciano y Ñaque el de Teatro en castellano.

Aun así, la concejalía de Cultura sí tiene intención de elegir entre varias ofertas en próximas ediciones. «Este año las adjudicaciones se han vuelto a hacer de forma directa porque no hemos tenido tiempo para hacerlo de otra forma, pero para 2025 sí queremos hacer un concurso entre las diferentes editoriales», ha subrayado Moreno.

"Hay una sinrazón"

Borrás, por su parte, considera que tras la ruptura del Ayuntamiento de València con su editorial «hay una sinrazón» y tiene «la sensación de que la decisión viene dictada de algún sitio o alguien con un interés».

El responsable de Pre-Textos reclama que, si el problema es la diversificación, sea una editorial valenciana la que se encargue de editar el poemario ganador del Ciutat de València. Y frente a las razones de precio y prestigio aducidas por el gobierno local para haber cambiado de editorial, Borrás defiende la «deriva positiva e impecable» que ha experimentado la difusión de los poetas ganadores desde que Pre-Textos se hizo cargo de su publicación.

Manuel Borrás / L-EMV

Más de 2.000 títulos

«Hemos actuado siempre con una limpieza absoluta y nunca ha habido ningún problema en la edición y la difusión de los libros premiados», señala el editor valenciano. Tampoco el coste del servicio supone, a juicio de Borrás, un motivo para haber perdido la organización del Premio Gil-Albert.

En cuanto al prestigio, Borrás recuerda no solo los reconocimientos que han recibido él y su editorial a lo largo de los años -Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial, Premio 9 d’Octubre, la Medalla al Mérito Cultural o la de Oro al Mérito en las Bellas Artes-, o los concursos literarios que gestiona, como los Premios Brines que entrega la Generalitat y que el propio poeta de Oliva pidió que editara Pre-Textos. También destaca los más de 2.000 títulos que la empresa valenciana ha publicado en sus casi 50 años de historia.

Enfrentamiento por Louise Glück

El del cambio de editorial del premio de Poesía Ciutat de València no es el primer desencuentro entre Pre-Textos y Visor, seguramente las dos editoriales más importantes del país en este género. En 2020, apenas unos días después de ganar el Premio Nobel de Literatura, la autora estadounidense Louise Glück decidió romper con la editorial valenciana, que hasta entonces había publicado la traducción al castellano de sus poemarios, y firmar con Visor.

Ese contrato incluía la obligación de que Pre-Textos de destruir el remanente de libros que tenía de Glück.

«Visor tiene su negocio, su empresa y sus modos de llevarla y yo, como colega y compañero, no tengo mas remedio que aceptarlo. Pero yo no hubiera actuado de esa manera», lamentaba Borrás.» Lo que ha ocurrido con Glück ha pasado con todos los autores toda la vida y en España también: muchos de ellos cambian de editorial e incluso se van a Pre-Textos. Así que no me explico el lío», señalaba por su parte Chus Visor, fundador de la editorial madrileña.

También de cómic en 2024

Los premios literarios Ciutat de València se vienen concediendo desde 1982. Para su última convocatoria, la de 2023 en la que la ganadora del Gil-Albert fue Carmen Palomo, se presentaron un total de 1.646 obras. En la entrega de los galardones celebrada el pasado enero, la alcaldesa de València anunció que la próxima edición incluirá un premio al mejor Cómic.

Suscríbete para seguir leyendo