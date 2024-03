El sector escénico valenciano pide una "reunión urgente" con Mazón por la "parálisis de Cultura"

Las doce asociaciones profesionales de Artes Escénicas de la Comunitat Valenciana han solicitado una "reunión urgente" con el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para exponer la preocupación del sector debido a "la parálisis en la cual se encuentra actualmente sumergida la conselleria de Cultura".

Los profesionales reconocen en un comunicado emitido que han solicitado varias reuniones con el vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, que siguen "pendientes de contestación". Ante ese silencio, han decidido dirigirse a Mazón para analizar la situación actual.

Las diferentes asociaciones denuncian que la conselleria de Cultura ha tomado varias decisiones sin "tener en cuenta la voz del sector escénico valenciano", hecho que, en sus palabras, "dificulta gravemente su situación". Entre las preocupaciones del sector se encuentra la reestructuración del Circuit Cultural Valencià o los retrasos en la publicación de las ayudas de 2024, comprometidas para el primer trimestre del año, que "hacen más presente la necesidad de una reunión urgente y de un diálogo abierto que evite la parálisis del sector".

"Falta de diálogo"

En el comunicado señalan que la "falta de diálogo" se evidencia en la gestión del cese de los directores adjuntos y del director general, que, en este último caso, "no ha tenido un relevo inmediato y no se ha comunicado al sector". Añaden que esto "bloquea las gestiones de convocatorias de ayudas de 2024, la ejecución del Plan Estratégico, el Plan de Recuperación Reactivem y otros mecanismos fruto del trabajo y del diálogo fluido entre el sector y la administración". En este sentido, lamentan la modificación de "muchas cuestiones que no se están consultando y podrían perjudicarnos gravemente".

Por otra parte, las asociaciones denuncian la falta de personal, ya que reconocen que "el departamento de ayudas de la conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana actualmente está bajo mínimos, lo cual dificulta todavía más las gestiones".

El sector incide en la necesidad de publicar la convocatoria de ayudas en el primer trimestre del año, que consideran "indispensable para el futuro profesional escénico de la Comunitat". "Todas somos conscientes que las artes escénicas, como en cualquier otro sector productivo, es fundamental e ineludible la inversión de la administración para ayudar a su mantenimiento y crecimiento. El sector muestra su sorpresa que a fecha de 21 de marzo, todavía no se tengan informaciones fiables, lo que genera un considerable malestar", indican en el comunicado. Ante esta situación, reivindican que esta reunión "es necesaria y urgente".

Asociaciones implicadas

El escrito está firmado por las doce asociaciones valencianas del sector, entre las que se encuentran la Asociación de Actores y Actrices Profesionales Valencianos, la Asociación de Distribuidores Valencianos d'AAEE y Música, la Asociación de Circo de la Comunitat Valenciana, la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunitat Valenciana, la Asociación Valenciana de Empresas de Danza, la Asociación Valenciana de Escritoras y Escritores Teatrales, la Asociación Valenciana de Empresas de Artes Escénicas, la Asociación de Creadores y Creadoras de Artes Escénicas Valencianas, la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura, la Federación de Espacios Teatrales Independientes, la Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas de las comarcas de Castelló y los profesioanles del teatro de Alicante.

