Cultura se reúne con las artes escénicas para escuchar sus críticas

La conselleria de Cultura ha convocado para este miércoles a una reunión a las asociaciones profesionales de las artes escénicas que la pasada semana mostraron su "preocupación" por la "la parálisis en la cual se encuentra actualmente sumergido" el departamento que dirige Vicente Barrera.

Aunque las asociaciones habían solicitado reunirse con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, después de que Cultura no hubiese contestado a sus peticiones de encuentro, finalmente la reunión será hoy en el Instititut Valencià de Cultura con la secretaria autonómica Paula Añó y el director general de cultura, Sergio Arlandis.

En la agenda de Barrera no aparece este encuentro pese a que la conselleria anunció que el vicepresidente Primero de la Generalitat les “haría partícipes de la gestión y avances en el sector”. Ante esta situación, Cultura ha explicado que "va iniciar un proceso de escucha activa de las partes afectadas para dar una solución ajustada a derecho que recabe el máximo consenso desde la máxima transparencia, diálogo y, sobre todo, legalidad".

Retrasos en las ayudas

Las diferentes asociaciones han denunciado que la conselleria de Cultura ha tomado varias decisiones sin "tener en cuenta la voz del sector escénico valenciano", hecho que, en sus palabras, "dificulta gravemente su situación". Entre las preocupaciones del sector se encuentra la reestructuración del Circuit Cultural Valencià o los retrasos en la publicación de las ayudas de 2024, comprometidas para el primer trimestre del año, que "hacen más presente la necesidad de una reunión urgente y de un diálogo abierto que evite la parálisis del sector". Ante esta denuncia, la conselleria de Cultura ha respondido que "el replanteamiento del Circuit Cultural Valencià se debe a una cuestión jurídica, como consecuencia de advertencias reiteradas de las Auditorias de la Intervención de la Generalitat, en las que se indicaba las irregularidades producidas como consecuencia del pago de facturas sin expediente administrativo, con cifras cercanas a los dos millones de euros".

"Falta de diálogo"

En el comunicado señalan que la "falta de diálogo" se evidencia en la gestión del cese de los directores adjuntos y del director general, que, en este último caso, "no ha tenido un relevo inmediato y no se ha comunicado al sector". Añaden que esto "bloquea las gestiones de convocatorias de ayudas de 2024, la ejecución del Plan Estratégico, el Plan de Recuperación Reactivem y otros mecanismos fruto del trabajo y del diálogo fluido entre el sector y la administración". En este sentido, lamentan la modificación de "muchas cuestiones que no se están consultando y podrían perjudicarnos gravemente".

Por otra parte, las asociaciones denuncian la falta de personal, ya que reconocen que "el departamento de ayudas de la conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana actualmente está bajo mínimos, lo cual dificulta todavía más las gestiones".

El sector incide en la necesidad de publicar la convocatoria de ayudas en el primer trimestre del año, que consideran "indispensable para el futuro profesional escénico de la Comunitat". "Todas somos conscientes que las artes escénicas, como en cualquier otro sector productivo, es fundamental e ineludible la inversión de la administración para ayudar a su mantenimiento y crecimiento. El sector muestra su sorpresa que a fecha de 21 de marzo, todavía no se tengan informaciones fiables, lo que genera un considerable malestar", indican en el comunicado. Ante esta situación, reivindican que esta reunión "es necesaria y urgente".

Asociaciones implicadas

El escrito está firmado por las doce asociaciones valencianas del sector, entre las que se encuentran la Asociación de Actores y Actrices Profesionales Valencianos, la Asociación de Distribuidores Valencianos d'AAEE y Música, la Asociación de Circo de la Comunitat Valenciana, la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunitat Valenciana, la Asociación Valenciana de Empresas de Danza, la Asociación Valenciana de Escritoras y Escritores Teatrales, la Asociación Valenciana de Empresas de Artes Escénicas, la Asociación de Creadores y Creadoras de Artes Escénicas Valencianas, la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura, la Federación de Espacios Teatrales Independientes, la Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas de las comarcas de Castelló y los profesioanles del teatro de Alicante.

"Reunión en breve"

"Reunión en breve"

Fuentes de la conselleria de Cultura han señalado que Barrera se reunirá en breve con las asociaciones para, en sus palabras, "hacerles partícipes de la gestión y avances en el sector".

La conselleria también se ha pronunciado respecto a la falta de personal. "Dos personas del departamento de ayudas se encuentran de baja laboral por enfermedad y, la falta de personal, responde a la estructura administrativa heredada, la cual se está implementando con procesos de estabilización y de ofertas de empleo público, pero no interfiere en la actividad dado que la programación no se ha visto interrumpido en ningún momento", indican. En este sentido, recuerdan que el Festival de Dansa València se ha presentado recientemente y se está preparando "con absoluta normalidad" el Festival Sagunt a Escena y el Festival Cinema Jove, mientras que la programación en Castellón y en Alicante no ha sufrido ninguna interrupción.

Por último, Cultura ha recordado que se han aumentado las ayudas a este sector en el presupuesto de 2024 "en una cifra de 200.000 euros, demostrando el interés en la actividad de fomento en este sector tan importante". Por ello, reconocen que "las convocatorias de ayudas están tramitándose para publicarse con la mayor brevedad posible de acuerdo con las bases publicadas hasta el momento".

La conselleria se defiende

