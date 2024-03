Tom Jones actuará en València en junio

Sir Tom Jones, uno de los artistas "más reconocidos y aclamados" del mundo, actuará el próximo 23 de junio en la Plaza de Toros de València en un espectáculo "único" con su voz "inconfundible", su carisma "magnético" y una energía "inigualable" sobre el escenario.

Es la primera vez que el conocido como "tigre de Gales" actúa en València desde que en 2001 ofreció un concierto en el Velódromo Luis Puig. Posteriormente, en 2011, actuó en Gandia y el pasado año en la Plaza de Toros de Alicante.

Las entradas a la venta van desde los 71,5 euros (más gastos de gestión) en la grada a los 121 euros de los asientos frente al escenario.

Sesenta años de carrera

A lo largo de su extensa trayectoria, desde la década de 1960, ha cosechado éxitos como 'It's Not Unusual', 'Delilah' o 'What's New Pussycat?' que se han consolidado como "himnos atemporales" que han convertido al artista en una "figura emblemática" de la industria de la música, según ha destacado la organización en un comunicado.

La carrera de Tom Jones ha contado con "numerosos" honores y reconocimientos, incluido el título de caballero de la Reina Isabel II de Inglaterra en 2006, así como varios premios BRIT, un Silver Clef, el reconocimiento de Music Industry Trusts y un galardón Hitmaker del Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos.

También ha actuado en películas como 'Mars Attacks' de Tim Burton y 'Playhouse Presents: King of The Teds' para Sky Arts. El lanzamiento del álbum 'Surrounded By Time' en 2021 convirtió a Tom Jones en el hombre de mayor edad en conseguir el puesto número 1 en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido con un álbum de material nuevo.