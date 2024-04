El último gran Verdi que le faltaba a les Arts

Esta será la primera vez que "Un ballo in maschera" de Verdi, una de las grandes óperas del compositor italiano, se representará en Les Arts. Se había intentado antes, pero o no se encontró al reparto adecuado o no se encontró la dirección pertinente para un proyecto de esta envergadura, ha revelado esta mañana el director del Palau, Jesús Iglesias. Así que el estreno del próximo 21 de abril se puede considerar un acontecimiento que, como también ha señalado Iglesias, cubre varias "lagunas" en la historia del auditorio valenciano.

Una de estas lagunas es el propio estreno de esta composición considerada como una de las grandes del repertorio operístico. Y otra, que no solo llega como una producción propia en colaboración con la Staatsoper de Berlín, sino que además lo hace con el estreno primero en València, algo que no había ocurrido en otras coproducciones.

No es un "Ballo" cualquiera

Pero el que llega a Les Arts no es "Un ballo in maschera" cualquiera. Para dirigir en el foso a la Orquestra de la Comunitat Valenciana, el Palau ha elegido al maestro italiano Antonino Fogliani, principal director invitado de la Deutsche Oper am Rhein, que tendrá frente a él a un reparto encabezado por Francesco Merli, Anna Pirozzi, Franco Vassallo y la valenciana Marina Monzó. El vestuario lo ha diseñado Lorenzo Caprile.

Y la escenografía es obra del sevillano Rafael R. Villalobos, el "director de escena español más emergente en estos momentos", según ha subrayado Iglesias. Y, posiblemente, también uno de los más polémicos, como demuestra el recibimiento que obtuvo el pasado año su versión de "Tosca" en el Liceu de Barcelona.

Identidad de género y apropiacionismo cultural

Según ha explicado esta mañana el propio Villalobos, su "Ballo" de ritmo "cinematográfico" respeta los grandes motivos de Verdi -las relaciones entre las clases sociales y las relaciones familiares- pero lo hace hablándole "a un público de hoy", "que ve mucho Netflix". Y por eso, la vieja -y "anticuada", según el escenógrafo- historia de la trama amorosa que acabó con la vida de Gustavo III de Suecia a manos de uno de sus mejores amigos, se convierte en manos de Villalobos en una ópera ambientada en 1989 que habla del poder de la imagen, de la identidad de género o del apropiacionismo cultural.

"Contamos la historia de 'Ballo' de pe a pa, pero cambiamos los matices -ha defendido el director de escena-. Contamos la historia de una intriga política, de un político narcisista, de una família rota y de un personaje que se rebela ante su identidad".

Una frase a punto de ser "cancelada"

Villalobos afirma que "Un ballo in maschera" es uno de los grandes verdis, pero es complicado de llevar a escena". "Verdi hizo una partitura muy moderna, pero esta obra en concreto peca de usar recursos algo anticuados y es complicado crear una producción para un público contemporáneo y hablar además de temas que le pueden chocar", ha señalado el escenógrafo, quien ha aprovechado la presentación para agradecer al elenco italiano la "comprensión" hacia su proyecto: "No es fácil cuestionar partes de una obra que forman parte de su cultura".

Este "Ballo" de les Arts aborda temas como la disforia de género, representado en la angustia del personaje del angustiado Oscar, interpretado por Marina Monzó, o la superioridad racial, incluyendo frases en el libreto que la Staatsoper pidió que se "cancelaran" pero que Villalobos no quiso censurar: "Verdi la usa de forma inteligente y la pone en boca del juez. Usémosla nosotros para hablar de cómo el poder judicial esta enfangado".

7.000 entradas y 7.000 criterios

Villalobos ha agradecido que Flogiani haya destacado que, pese a su visión contemporánea, este 'Ballo' mantenga la "coherencia musical" de la partitura de Verdi. "Nadie desvirtúa la obra de Verdi, nadie se inventa un personaje que no existe", ha defendido Iglesias al ser preguntado sobre la reacción que pueda tener el público valenciano ante una propuesta de estas característica. "Yo a Rafael solo le pedií que, ya que era la primera vez que se repreentaban esta obra en València, se contara tal como lo hizo Verdi", ha añadido el responsable artístico de Les Arts.

"Pero no vas a contar nada nuevo -ha continuado Iglesias-, buscas los bocetos del estreno y los repites. Pero se trata de aportar, crecer, actualizar desde el respeto. De una producción me gusta la calidad y eso es lo que tiene que apreciar el público. Pero tenemos 7.000 entradas que vender y no podemos unificar 7.000 criterios".

