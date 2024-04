Cristina Pedroche revela su verdadera historia

La presentadora y modelo Cristina Pedroche acaba de anunciar un nuevo proyecto. Concretamente, Pedroche acaba de publicar su primer libro Gracias al miedo (Planeta), que se trata de una historia muy personal que duele por su honestidad y atrapa por su belleza. La obra llega a las librerías el próximo 5 de junio.

El relato de Cristina Pedroche, lleno de poderosas reflexiones y vivencias en primera persona, es un canto a la superación personal y al amor incondicional por su hija Laia. La autora aborda temas como la necesidad de escucharnos a nosotros mismos, las consecuencias del odio en las redes sociales y la importancia de preservar la salud mental.

"¿Lo has experimentado alguna vez? ¿Has vivido eso de estar en el mejor momento de tu vida sintiéndote, al mismo tiempo, tan mal? No pensé que este tipo de cosas pudieran pasar. Bueno, yo creía que muchas de las cosas que te explicaré en este libro no me iban a pasar. Hasta que pasan. Así que puede que aquí descubras a una nueva Cristina Pedroche", explica la presentadora en la sinopsis de la obra.

"El miedo puede ser una herramienta valiosa. ¿Temes hacerlo, pero sabes que es bueno? Hazlo con miedo está siendo mi mantra desde que nació Laia, mi niña. Pero el miedo también tiene otra cara que no es tan agradable. Yo la veo y la siento cada día desde hace algún tiempo. La verdad es que tengo miedo a decepcionarme a mí misma; miedo a no estar a la altura de mis propias expectativas y de la madre que quiero ser. Miedo a no poder con todo… Está claro que aquí hemos venido a hablar con total sinceridad. Ojalá que de todo esto consiga un nuevo aprendizaje. Me digo a mí misma que valdrá la pena. Sé que terminaré dándoles las gracias a mis miedos.", reivindica.

"Siempre me ha gustado escribir"

Cristina Pedroche ha anunciado a través de sus redes sociales esta noticia y ha recordado que siempre le ha gustado escribir. "Siempre me ha gustado escribir, pero desde que me quedé embarazada y, sobre todo, desde que nació mi hija, he necesitado escribir como terapia. Soltarlo todo en un papel para así poder entenderme mejor. Fui escribiendo y escribiendo, y cuando me quise dar cuenta, tenía algo que podía parecerse a un libro, pero no me decidía a compartirlo con nadie, ni siquiera con mi familia. Es que es algo muy mío, lo más íntimo que tengo, mis pensamientos y mis sentimientos", recuerda.

Añade: "De repente, un muy buen amigo, del que me fío totalmente, me llamó para decirme que una editora quería reunirse conmigo. Yo no dije nada, pero sabía que era el momento. Me reuní con ella y me dio la seguridad y la confianza para hacerlo. Y aquí está. Tengo mucho miedo y he tenido muchas dudas, porque como os digo esta es MI historia, y en breve será vuestra también. Me da vértigo, pero creo que puedo ayudar a otras personas a no sentirse solas".