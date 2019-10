Octubre s'ha convertit en el mes amb més activitats culturals a València. Ho dic no solament per la nombrosa quantitat d'actes atractius que s'han programat al voltant del 9 d'octubre. Fa uns dies, mentre anava per la ciutat, ja vaig quedar gratament sorprés de la quantitat de personal que, aprofitant les assolellades vesprades primaverals, passejava pel centre, anant d'ací cap allà, participant dels concerts a l'aire lliure, aurant-se a les parades que oferien productes típics, visitant els monuments amb les portes obertes de bat a bat. De veritat que em vaig sentir molt bé, participant com un més d'aquella multitud de personal de totes les edats, uns fent el turista, uns altres senzillament gaudint del bon temps. Vaig tindre la bella sensació de sentir-me ciutadà de la meua ciutat, alhora visitant que mirava i admirava el bon ambient que m'envoltava. Vaig trobar que sí, que València està vivint un bon moment ara mateix. Que els valencians, a més, estan contents i desvanits de la seua ciutat.

Aquests dies, també, a València ha començat a celebrar-se la Mostra Viva del Mediterrani amb una programació en moltes disciplines artístiques que estan convertint la ciutat, durant aquestes fantàstiques setmanes d'octubre, com bé diu la frase publicitària que l'anuncia, en «el mes més mediterrani». A València, en múltiples espais emblemàtics, també en jardins públics, cada dia es munten espectacles de circ, s'estrenen pel·lícules, es fan recitals i activitats visuals, es presenten llibres, s'organitzen xarrades i conferències, es reciten versos, que convoquen centenars de persones vingudes d'ací i d'allà, del nord i del sud amb la voluntat de compartir les seues creacions. Tot plegat fa que València es mostre com és i com vol ser, una ciutat acollidora en tots els sentits. Una ciutat que gaudeix de rebre gent vinguda de les ribes d'aquesta mar que sabem nostra des de sempre. Una ciutat activa i creativa perquè sap i vol compartir la seua recuperada joia de viure.

Tot això, i més, és el que troba ara el visitant, vinga d'on vinga, que s'acosta a València per gaudir dels seus encants mediterranis, del que la fa ser com es vol, una ciutat oberta a la diversitat cultural de la Mediterrània, tant com a la recuperació vital de la seua memòria de poble. Perqué la festa continuarà amb activitats civils fins al final del mes, anant de paella al Puig, però també celebrant els premis Octubre, els premis literaris de més prestigi d'aquest país.