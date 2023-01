Magues de Gener, muixerangues al carrer

Any 1937, plena Guerra Civil espanyola. La ciutat de València acull xiquets i xiquetes refugiades, que han hagut de deixar les seues cases i famílies per causa de la guerra. Una iniciativa: la Setmana de la infantesa, que conclou amb una gran cavalcada laica pels carrers de la ciutat, organitzada pel Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts del govern republicà. Es fa festa, es reparteixen joguines i s’arrenquen uns quants somriures en un moment de duresa extrema. Tot plegat gràcies a les organitzacions antifeixistes i amb una crida ben clara: ‘L’amor als infants demostra el grau de civilització d’un poble. Ciutadà: contribueix a la festa de l’infant’.

És gràcies a Cristina Escrivà, directiva de la Societat Coral el Micalet, escriptora i investigadora, que el 2016 va ser possible llevar la pols a aquesta preciosa iniciativa, desafiar l’oblit i reviscolar la memòria per a poder-la tornar al carrer. I ho va fer sumant-hi les tres Magues de Gener, que simbolitzen els valors universals que són el motor d’aquesta celebració: la Igualtat, la Llibertat i la Fraternitat-Sororitat. Acompanyant-les eixim al carrer nombroses entitats socials, de música, d’espectacles i de cultura popular.

Les muixerangues acudim a aquesta crida, perfectament identificades amb els seus valors: sense xicalla no es construeix una muixeranga, i sense Llibertat, Igualtat i Fraternitat, tampoc.

Per la Jove Muixeranga de València, les Magues de Gener són una cita ineludible, un dia que la colla no es vol mai perdre. Una ocasió que ens ha fet viure moments inoblidables com la recuperació dels carrers del centre de València per a la cultura popular i ens ha permès dur a la plaça de l’Ajuntament de la nostra ciutat figures com la Sénia i l’Alta Clàssica. A les Magues hem compartit plaça amb referents com Pep Gimeno ‘Botifarra’ i Carraixet, i encara ens dura l’emoció del moment en què l’any 2017, Alejandra Soler, mestra republicana i militant comunista, alçava el puny des del balcó de l’Ajuntament mentre nosaltres fèiem muixerangues. Des del primer moment, al 2016, ha estat un goig i un honor poder participar en aquesta comitiva, al costat d’altres muixerangues. Durant aquests 7 anys hem compartit carrers amb la Muixeranga de València, en un inici, i després amb la Conlloga Muixeranga de Castelló, la Torrentina o la Socarrà de Xàtiva.

Enguany diumenge 15 de gener, en la 8a Cavalcada infantil de les Magues, hi serem amb la Muixeranga de Sueca, la Muixeranga de la Vall d’Albaida, la Socarrà de Xàtiva i la Muixeranga de València conjuntament amb la Muixeranga de la Plana i membres d’altres colles.

Les Magues de Gener són per la Jove Muixeranga una bona manera de començar amb força l’any muixeranguer, són part del cicle anual que ens convida a revisar-nos: la xicalla que el 2016 pujava dalt del tot, ja és alçadora, moltes criatures han canviat el seu rol a les figures… i amb elles prenem consciència del pas del temps i la importància d’aquesta trobada anual. I en acabat, a celebrar-ho al Cau Muixeranguer on hem compartit aquells moments que fan múscul a les colles, com el dia que la iaia Rosa va cuinar macarrons per a tota la xicalla, aquell que hi havia regals amagats pel Cau, o la vesprada que se’ns va fer de nit jugant a jocs sense parar.

La xicalla sempre és imprescindible per a les muixerangues, però el dia de les Magues de Gener ens dona la possibilitat de celebrar encara més la seua presència i la confiança en la resta de la colla. Pot ser un bon moment per a amarar-se de l’esperit de la Festa de la Infantesa i veure des de la perspectiva muixeranguera quina és la relació amb la nostra xicalla. Com en tenim cura, com les acompanyem davant els reptes i les dificultats que es poden trobar en una muixeranga. I també com celebrem i reconeixem amb elles cada dificultat o por que han aconseguit vèncer, amb la certesa que hi ha tota una pinya, milers d’hores d’assaig, i molt de treball en comú, que fan possible que ens enlairem amunt en aquesta complexa arquitectura humana, fins a enviar el beset i fer la cameta.

records. 1 La Jove Muixeranga de València amb Alejandra Soler a la plaça de l’Ajuntament de València.

2 La Jove Muixeranga fent una Sénia durant les Magues de Gener del 2019 F

3 La Jove Muixeranga a l’eixida del seguici a les Magues de Gener. F