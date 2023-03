Cultura de la Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Cultura, projecta en la Filmoteca de València, hui i demà a les 18 hores, ‘E.T., l’extraterrestre’ (1982), dirigida per Steven Spielberg. Les dues projeccions s’emmarquen dins del cicle mensual ‘Menuda Filmo’, dedicat el públic infantil.

Considerada com un dels grans clàssics del cinema de ciència-ficció de la dècada dels huitanta i una pel·lícula fonamental en la trajectòria cinematogràfica de Steven Spielberg, ‘E.T., l’extraterrestre’ és l’emotiva història d’amistat entre un xicotet extraterrestre abandonat i un simpàtic xiquet que viu en una urbanització de Califòrnia.

Un xicotet ésser d’un altre planeta es queda abandonat a la Terra quan la seua nau, en emprendre la tornada, s’oblida d’ell. Està completament a soles i té por, però es farà amic d’un xiquet, que l’amaga a sa casa. El xiquet i els seus germans intenten trobar la manera perquè el xicotet extraterrestre torne al seu planeta abans que el troben els científics i la policia.

Recentment guardonat amb l’Os d’Or d’Honor en el Festival de Berlín, Steven Spielberg ha recordat que el personatge de l’extraterrestre està inspirat en un amic imaginari de la infància que va crear després del divorci dels seus pares. Amb guió de Melissa Mathison, la pel·lícula compta amb un afortunat repartiment d’actors infantils i adolescents encapçalats per Henry Thomas, Robert MacNaughton, K. C. Martel, Sean Frye, C. Thomas Howell, Erika Eleniak i Drew Barrymore.

La pel·lícula va guanyar quatre premis Oscar: millor música, millor so, millors efectes de so i millors efectes especials. També hi va obtindre cinc nominacions: millor pel·lícula, millor director, millor guió original (Melissa Mathison), millor fotografia (Allen Daviau) i millor muntatge. A més, en 1983 va guanyar el Globus d’Or a la millor pel·lícula dramàtica.

L’entrada a les projeccions de ‘Menuda Filmo’ és gratuïta per a menors de 14 anys.