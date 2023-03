L’Escalante Centre d’Arts Escèniques, dependent de la Diputació de València, busca posar en escena noves històries dirigides a la infància i la joventut, i ha obert la convocatòria per a la producció de les seues pròximes obres, en la qual es pot participar fins al pròxim 3 d’abril a les 23.59 hores.

La diputada de Teatres de la Diputació de València, Glòria Tello, ha assenyalat que «esta crida a la producción, juntament amb la convocada a disseny d’imatge de la pròxima temporada, suposa una crida a la participació en el projecte Escalante i ens permeten seleccionar projectes creatius de qualitat».

Per part seua, la directora i coordinadora artística, Marylène Albentosa, ha recordat que en esta temporada s’han exhibit produccions pròpies d’una qualitat molt alta «i que han sigut tot un èxit entre el públic», com ‘Xafar la gespa’, la primera producció de carrer de l’Escalante al costat de La Negra; ‘La màquina de Rube Goldberg’, el primer muntatge d’il·lusionisme amb el qual Nacho Diago ha esgotat les entrades en el Teatre Principal; o ‘Rebel·lió’, amb Marea Danza, actualment en gira per grans teatres de l’Estat. A més, del 30 de març al 5 d’abril es podrà gaudir de l’estrena d’’Allò que ens uneix’, la primera obra de proximitat, produïda amb La Matallina.

Per a l’exercici de 2024, l’Escalante Centre d’Arts Escèniques valorarà especialment espectacles i propostes en valencià (si s’utilitza algun llenguatge verbal), la paritat en l’equip creatiu i artístic, la trajectòria i qualitat de les propostes, l’originalitat i que es dirigisquen a un públic infantil i juvenil, entre altres qüestions.

Les propostes poden ser de xicotet, mitjà i gran format de qualsevol llenguatge escènic, com el circ, el musical, les arts vives, les titelles i objectes, la dansa, el teatre, la màgia, les ombres, el mim o exhibicions de carrer. Per a participar i que la recepció de projectes siga el més òptima possible, l’Escalante sol·licita que les propostes s’envien en un arxiu únic amb el nom de l’obra i l’autoria, on s’especifique el títol, la sinopsi, la proposta visual i d’intencions, el públic al qual es dirigix, la proposta de material didàctic per a treballar en els centres educatius, el currículum de les persones creadores o companyies, la proposta pressupostària de producció i exhibició, etc. El document es pot enviar fins al dia 3 d’abril a les 23.59 hores al correu programacio.escalante@dival.es.