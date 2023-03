La Conlloga, que té com a principal objectiu «promoure el Ball de la Muixeranga, el Ball dels Valencians, i les torres humanes en general», així com d’altres com «difondre la cultura valenciana» i la «lluita per la igualtat d’homes i dones», es va presentar en societat el dilluns de la Magdalena del 2014, en la plaça Major, amb figures encara molt senzilles; l’any següent ja van fer una Diada en la plaça de la Pescateria, i en 2016 van organitzar la I Trobada de Muixerangues de Castelló, moment que va alçar la seua primera figura de cinc pisos, una Xopera. La Trobada de Muixerangues de Castelló, que se celebra el segon dissabte de la Magdalena, és la fita més exigent de la Conlloga. Enguany se celebrarà la vuitena edició, i és una de les dates importants del calendari muixeranguer, i de les que més públic atrau, segons un estudi de la Federació Coordinadora de Muixerangues. D’això en són conscients les dues entitats coorganitzadores, l’Institut Valencià de Cultura i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló, així com les nombroses entitats públiques i privades que recolzen aquesta manifestació de cultura popular a la capital de la Plana.

Enguany, però, la Trobada no tindrà el marc tradicional de la plaça de l’Hort dels Corders, que té la consideració de plaça muixeranguera de sis, sinó el Parc de Rafalafena, tocant a l’avinguda del Lledó. Si bé canviar la ubicació habitual d’un esdeveniment que es va repetint periòdicament des de fa temps pot plantejar dubtes a l’organització, des de la Conlloga es confia en la fidelitat del públic castellonenc, que sempre ha respost de manera massiva en les edicions passades, inclosa la de l’any passat, recordada per la intensa pluja i pel canvi del lloc celebració a última hora a la Pèrgola del Parc Ribalta, i encara marcada per les restriccions de la pandèmia. El lloc decidit per la Junta de Festes és un espai obert i ampli, amb graderies per al públic, prop del lloc per on discorrerà l’Ofrena a la Mare de Déu del Lledó i prop de la zona de mascletaes. No obstant això, es confia a tornar al marc tradicional de la plaça de l’Hort dels Corders en futures edicions.

La Trobada s’obrirà amb una cercavila des de la plaça Major a les 11 h, amb final al Parc de Rafalefena, on les tres colles actuaran amb un format clàssic de tres rondes alternes i pilars de comiat. A més de la colla amfitriona, la Conlloga, les colles convidades enguany són la Muixeranga d’Alacant i els Minyons de Terrassa. La Muixeranga d’Alacant és una colla amb la qual la Conlloga té una relació molt especial. Es va constituir en 2014, sent, durant molt de temps, la colla ubicada més al sud. Porten un vestit arlequinat amb franges blanques i blaves, els colors de la ciutat, i a la manera de les muixerangues tradicionals. És colla fundadora de la Federació Coordinadora de Muixerangues, en el funcionament de la qual està implicada des dels orígens, on tenen la categoria de Colla de 5. La seua primera Diada de Muixerangues, celebrada el juny de 2015, és clau per entendre l’evolució del moviment muixeranguer fins a la constitució de la Federació en 2018. A més a més, cal dir que han actuat arreu del País Valencià i també fora del territori, amb més de 1100 muixerangues fetes. Aquesta serà la segona vegada que actuaran a la Trobada de Muixerangues de Castelló i la tercera a la ciutat. Ja van estar en la primera edició.

Els Minyons de Terrassa és una colla referent del món casteller. Tenen la consideració formar part del Patrimoni Immaterial Universal per la UNESCO. Va néixer en 1979 fora de la zona tradicional castellera, i des dels seus inicis va tindre una evolució molt ràpida, arribant a assolir castells de gamma extra, com ara el 3 i el 4 de 10 amb folre i manilles, el 3 de 9 amb folre i agulla, i el Pilar de 8. Però sobretot té l’honor de ser la primera colla a introduir la dona en les seues estructures, tant tècniques com organitzatives. Amb la seua participació en la Trobada de Castelló tornaran la visita que va fer la Conlloga el novembre passat.

Ara només queda dir: muixerangues amunt!