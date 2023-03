La Jove Orquestra de la FSMCV aposta per la sarsuela al Palau de les Arts

El mestre José Serrano no va arribar a vore l’estrena de ‘La Venta de los Gatos’. Dos anys havien passat des de la seua mort fins que la seua partitura per a la sarsuela inspirada en una història de Bécquer va sonar al Teatre Principal de València. Era abril de 1943. El pròxim diumenge, en un escenari diferent però a la mateixa ciutat, aquella obra pòstuma obrirà, en forma de tribut, el concert de la Jove Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

Serà al recital que la formació, dirigida per Cristóbal Soler, dedicarà a la sarsuela. El protagonisme, en este cas, serà compartit amb Pequeños Cantores de València, dirigida actualment per Carmina Moreno Llabata i amb la qual la Jove Orquestra comparteix essència i esperit: formar als futurs mestres de la nostra escena, musicalment i també humanament.

La coral valenciana, que compleix enguany sis dècades de trajectòria, és tot un referent obert a xiquetes, xiquets i adolescents entre els 5 i 18. Esta gran escola, un dels grans planters del nostre territori, ha realitzat prop de cinquanta gires per Espanya i més d’una desena de recitals a altres països europeus, un camí pel qual ha sigut condecorada amb la Medalla d’Or de la Ciutat de València i la Distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana. Eixa vocació formativa i d’excel·lència és el vincle que l’uneix amb la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV, una unitat artística d’alt rendiment formada per huitanta joves amb edats entre els 14 i 28 anys que va ser creada fa vora una dècada amb l’objectiu de potenciar els instruments de corda a les societats musicals; així com impulsar el talent jove.

Amb la batuta de Cristóbal Soler, la formació està preparada per a enlairar-se, com va demostrar la passada temporada amb el seu èxit al Teatre Monumental de Madrid.

Com és habitual, abans del concert, els integrants de la Jove Orquestra Simfònica es reuneixen en una trobada pedagògica. Este cap de setmana es estan concentrats a l’Alqueria Julià-Casa de la Música i el pròxim, previ al concert, en el mateix Palau de les Arts.

El recital també ofereix l’oportunitat de descobrir a dos figures emergents de la lírica com Carmen Rosa Bosó i Marina Cuesta, i compta amb la col·laboració de l’Academia AIDO, dedicada a formar i impulsar a futurs mestres de la batuta, a més del suport de Mapfre.

Tribut a Serrano i Barbieri

‘La Venta de los gatos’ obrirà un concert que homenatjarà a dos grans autors de la lírica: al suecà José Serrano pel 150 aniversari del seu naixement i també a Francisco Asenjo Barbieri, de qui es compleixen dos segles del seu natalici, motiu pel qual també sonarà a Les Arts ‘El barberillo de Lavapiés’.

A estes peces de sarsuela seguiran altres com ‘El trébol’, del mateix Serrano i Joaquín Valverde; ‘El anillo de hierro’, de Miguel Marqués; ‘Las hijas del Zebedeo’, de Ruperto Chapí; ‘El potosí submarino’, d’Emilio Arrieta; ‘La leyenda del beso’, de Reveriano Soutullo i Juan Vert; ‘De Madrid a París’, de Valverde i Federico Chueca; ‘El bateo’, també de Chueca; ‘Doña Francisquita’, d’Amadeo Vives; ‘El barbero de Sevilla’, de Gerónimo Giménez i Manuel Nieto; o ‘Los chicos de la escuela’, de Valverde i Tomás López Torregrosa, entre d’altres.