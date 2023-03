«Res no m’agrada tant / com enramar-me d’oli cru / el pimentó torrat, tallat en tires. / cante, llavors, distret, raone amb l’oli cru, amb els productes de la terra». Estos versos de les ‘Horacianes’ de Vicent Andrés Estellés inspiraren el cartell que l’Associació Cultural Bassot de Burjassot dissenyà amb motiu del XXX aniversari de la mort d’«un poeta que, com tot gran poeta, no deixa mai de resultar-li incòmode al poder».

«Per a què valen els versos si no és per a la rosada?, digué un entre tants. Ho escrigué amb voluntat de fer-se transparent. ¿Neruda? “Si no és alegria, no vull poesia”, cantà Estellés. Tots dos ho feren “des del poble, l’honor més alt al qual pot arribar una persona».

Amb el lema «30 anys més de poesia», la plaça de l’Ajuntament fou escenari dilluns passat a poqueta nit d’una lectura de textos de l’autor del ‘Mural del País Valencià’ que comptà amb la presència d’agents del teixit social del municipi.

Al costat de l’estàtua sedent del «fill del forner, que feia versos» i un sambori ceràmic d’Escola Valenciana, voluntaris d’entre els presents posaren veu a emblemes estellesians com «Els amants», «El vi», «La rosa de paper», «M’aclame a tu», «Forn del sol», «Cançó de bressol» i «Assumiràs la veu d’un poble». La filla del poeta, Carmina Andrés, obrí el recital. L’homenatge a Estellés culminà amb una tertúlia en Ca Bassot.

Eixe mateix dia –27 de març– l’institut que pren nom del poeta centrà les seues activitats al voltant del XXX aniversari. Així mateix la Junta de Govern de l’Ajuntament de Burjassot aprovà un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Cultura per a la creació de l’Aula Didàctica Vicent Andrés Estellés amb seu en la Casa de Cultura del municipi.

Per la seua part, el col·lectiu Pro-Fundació Vicent Andrés Estellés emeté un comunicat a través del qual «valora molt positivament l’anunci de la conselleria, que per fi, després de mesos d’intens treball i una lluita constant per part de les diverses associacions que sempre han vetlat per conservar el llegat del poeta, es produirà la creació de l’Aula Estellés». L’inici del seu funcionament està previst «per al pròxim curs 2023-2024 i tindrà la seua seu, com no podia ser d’una altra manera, a Burjassot». Des del col·lectiu Pro-Fundació Estellés recorden que «aquest procés de posada en valor del nostre estimat poeta es completarà amb la creació de la Càtedra Vicent Andrés Estellés, que sorgirà d’un conveni entre la Conselleria de Cultura i la Universitat de València, i que iniciarà la seua tasca, amb una dotació pressupostària de 50.000 euros, començant a treballar en tasques importants com la catalogació de la biblioteca d’Estellés o la creació d’una pàgina web».

El col·lectiu tanca el seu comunicat amb una cita del poeta: «Allò que val és la consciència / de no ser res si no s’és poble».