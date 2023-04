«Dones que han fet història» és el lema de nova edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, que, en esta ocasió, retran homenatge a Carme Miquel.

El tradicional sopar se celebrarà el 10 de novembre, emmarcat dins la gala literària organitzada per Bromera i l’Ajuntament d’Alzira, moment en què s’entregaran els guardons. Com a novetat, destaca el Premi de Narrativa Juvenil Carme Miquel, dotat amb 16.000 euros i patrocinat per la conselleria d’Educació, Cultura i Esports.

Així, les persones interessades podran enviar els textos originals en PDF fins al 16 de juliol. La dotació total ascendeix als 72.000 euros en les següents categories: 35é Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira patrocinat per l’Ajuntament d’Alzira i dotat amb 16.000 euros; el Premi de Narrativa Juvenil Carme Miquel amb 16.000 euros, el 28é Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, amb 3.000 euros; el 25é Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, amb 8.000 euros; el 18é Premi de Poesia Ibn Hafaja, amb 5.000 euros; el 18é Premi de Teatre Palanca i Roca, amb 6.000 euros i el 8é Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna, amb 6.000 euros.

No obstant, el Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca es coneixerà el 27 d’octubre, mentre que les persones guardonades en el Premi de Narrativa Carme Miquel, el Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre i el Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna es coneixeran el 3 de novembre.

Per altra banda, les obres candidates al 29é Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, dotat amb 12.000 euros, es podran presentar fins al 15 de setembre.

Per celebrar estos guardons, la ciutat d’Alzira es plenarà durant el mes d’octubre d’una sèrie de jornades i xerrades entorn la figura de Carme Miquel i, a més, es presentaran altres iniciatives per apropar la cultura a la ciutadania. Tot i que la programació no està tancada, fonts municipals recalquen que hi haurà una combinació de propostes lúdiques i d’oci.