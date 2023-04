Afusellats, assassinats, en arrest domiciliari, tancans en la presó o forças a l’exili... els poetes Federico García Lorca, Miguel Hernández, Antonio Machado, Luis Cernida, Juan Ramón Jiménez, María Teresa León, María Zambrano o Zenobia Camprubí recuperen la veu en una proposta que estarà a la Sala Ultramar de València fins al diumenge.

«Un país que mata a sus poetas» recupera la veu d’estos autors, en un format de recital poètic protagonitzat per Lola López —que també s’encarrega de la dramatúrgia— i en el qual es combina la poesia, el testimoni i el relat amb la música i les imatges. L’obra pretén rescatar i traure de l’oblit el llegat de tots estos autors, que van vore les seues vides truncades pel franquisme.

A l’apujar el teló, el públic anirà descobrint alguns d’estos protagonistes que entre versos, testimonis i música van creant el fil conductor per completar l’obra teatral d’Hongaresa de Teatre, la companyia del Port de Sagunt. A més, a través dels noms més coneguts de la lírica, també s’homenatja als milers de creadors que van patir la foscor del franquisme i es reflexiona des de l’escenari, ja que un país que mata als seus poetes «és un país que ha de fer una profunda reflexió sobre si mateix». Malgrat que tots els autors i autores esmentats tenen en comú que van patir la dictadura o van ser víctimes directes d’ella, el teatre també mostra l’etapa més vitalista d’estos autors i les seues creacions, a més de reflectir la seua humanitat, alegria i vivències dels anys 20 i 30.

Lola López és actriu i cofundadora de l’Hongaresa. A més de la interpretació, s’encarrega també de la dramatúrgia i la direcció. La producció va a càrrec de Blanca Martínez; i en la música estan Isabel Latorre (acordió) i Luisa Moya (violí). Així, la lectura poètica teatralitzada està desenvolupada íntegrament per un equip femení, completat per la creació plàstica de l’artista Delia Díaz. L’espectacle és en castellà, per a tots els públics i té una duració de 75 minuts. L’obra pot vore’s des d’ahir fins al diumenge, 23 d’abril, a les 20:00 hores a la sala Ultramar. El preu general de l’entrada és d’11 euros en taquilla, o 10 a través del web.

Entre molts altres llocs de tota Espanya, «Un país que mata a sus poetas» s’ha interpretat al teatre romà de Sagunt.