La 18a Biennal de Teatre ONCE (#BienalTeatrONCE) se celebrarà a la Comunitat Valenciana des del dimecres fins el dissabte de la pròxima setmana, amb la participació de deu companyies teatrals, formades en la seua majoria per actors i actrius cecs o amb discapacitat visual. En total, del 26 al 29 d’abril, el teatre arribarà als escenaris de 13 ciutats valencianes. A la província de València, Alzira, Xàtiva, Gandia, Paterna, Torrent i València són les ciutats en les quals es representarà una xicoteta mostra d’este festival de les arts escèniques, impulsat per l’ONCE i que, cada dos anys, viatja a diferents punts de la geografia.

A València, s’oferix la funció «Una hora con Lorca» (27 d’abril, Teatre Principal, grupo La Ruina); una batalla de coples de cordel i sainets (29 d’abril, La Nau), protagonitzada per les companyies Samaruc, La Ruina, Homero i Sa Boira, amb un concert del grup Eterno Dilema, posteriorment; i l’obra «Ubú Rey», de Muxicas (el mateix dia, al Teatre Principal). Esta última obra es representarà, també, a Alzira (27 d’abril, Gran Teatro), mentre que a Torrent La Luciérnaga interpretarà «El lago de las gaviotas» (27 d’abril a l’Auditori). El divendres 28 de abril, la 18a Biennal de Teatre arribarà al Gran Teatro Antonio Ferrandis de Paterna (amb «Seven» d’El Malecón); al Teatre Serrano de Gandia (on s’ha programat «Severa vigilancia», d’Amanida Teatre); i al Gran Teatro de Xàtiva (amb l’actuació dels Homero al seu muntatge «La clase muerta»). L’organització de la 18 Biennal de Teatre ONCE —que també passarà per Castelló, Alcoi, Borriana...—, compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, l’Institut Valencià de Cultura, i els diferents Ajuntaments i sales de teatre on es desenvoluparà. Les companyies participants tenen una trajectòria consolidadada —en alguns casos de 30 o 40 anys— i provenen d’Andalusia, Galícia, Madrid, Catalunya o les Illes Balears, entre altres llocs. Per a totes les funcions, el públic podrà acudir amb entrada gratuïta, prèvia retirada, fins a completar aforament. En la majoria de casos, els llocs de recollida són les guixetes dels teatres o les oficines de l’ONCE.