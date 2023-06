Per sisé any consecutiu el Centre del Carme vibrarà amb Vihsibles Festival, el certamen que ofereix una mirada transformadora sobre la salut sexual i el VIH. Aquesta cita anual, coproduïda pel Consorci de Museus junt amb el Comité Antisida de València (ComitéVLC), forma part de la programació oficial de l’Orgull LGTBIQ+.

El divendres, des de les 18.00 hores, i amb accés gratuït, el certamen reunirà, en el claustre gòtic del Centre del Carme, artistes i grups com Liz Dust, Sudor Marika, Sharonne o Ruïnosa y las Strippers de Rahola, en una jornada festiva que aborda la sexualitat amb un prisma basat en la filosofia de cures.

La VI edició de Vihsibles serà la del seu salt internacional. Des de Buenos Aires arriben Sudor Marika, un grup de cúmbia molt conegut a l’Argentina, on se’l coneix com la banda de l’amor lliure. Les seues cançons visibilitzen les lluites del col·lectiu LGTBIQ+ amb una posada en escena plena de fantasia ‘queer’ i centellejos de ‘punk’.

Al claustre gòtic del Centre del Carme també actuarà Sharonne, triada com l’artista ‘drag’ més important del país en la segona temporada del ‘reality’ ‘Drag Race España’ i participant en el Benidorm Fest 2023. La seua extensa carrera professional en teatre, musicals, televisió i ‘music hall’ l’ha convertida en un referent de l’escena ‘drag’ espanyola. L’acompanyarà Bilonda, cantant i compositora belga establida a Espanya que transita per gèneres com el ‘soul’, ‘jazz’, ‘house’, ‘gospel’ i ‘hip-hop’.

A més, el festival oferirà un escombratge per l’escena ‘drag’ alternativa, amb Ruïnosa y las Strippers de Rahola, grup emergent sorgit a Barcelona. El seu senyal d’identitat és la mescla de la ‘performance’ i l’estètica del món ‘drag’ amb el so i estètica ‘punk’, ‘indie’ i ‘rock’. Aquesta serà la seua primera actuació a València.

Abans de les actuacions, el col·lectiu valencià de promoció d’artistes emergents Orbis Vacui presentarà la desfilada de moda performativa PrEP-Vihsibles, en què mostraran les seues col·leccions inèdites cinc dissenyadors: Abintage, Nea Thea Concept, Daryan Franco, Darris Yofté i Puta Digital. Un equip de més de vint artistes, que inclou models, col·lectius i escoles professionals locals, participa en una proposta que compta amb la col·laboració de Fashion Revolution Spain i que estarà dirigida per Soluk.diseñadores, que presenten les seues col·leccions inèdites en aquesta singular desfilada de moda.

Com a mestra de cerimònies del festival estarà Liz Dust, la reconeguda vedet contemporània valenciana.