La XXXVI edició del festival Serenates, coproduït per la Universitat de València i l’Institut Valencià de Cultura, acollirà una desena de concerts que tindran lloc al claustre del Centre Cultural La Nau.

En esta ocasió, l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València serà l’encarregada d’inaugurar el festival i, a més, oferirà un bis pel 40 aniversari de la Fundació General de la Universitat de València.

L'actuació de Martirio encapçala el cartell d'esta edició, juntament amb el guitarrista Raúl Rodríguez. Així, la polifacètica artista arriba al claustre de La Nau amb un concert dedicat a Chavela Vargas el pròxim divendres 30 de juny, a les 22 hores.

Serenates porta 35 anys amenitzant les nits d’estiu des del claustre de l’edifici històric de la Universitat de València, un espai que es configura com el marc perfecte per a oferir un festival musical d’estiu que es caracteritza per recuperar i valorar el patrimoni musical valencià, abordar una programació eclèctica amb diferents estils musicals, servir d’escenari per a la formació, la creació i la innovació en matèria musical, acollir i impulsar la participació de joves músics, tindre un caràcter merament inclusiu i igualitari i formar part d’altres circuits musicals dins de la seua línia de sinergia i clusterització.

L'Orquestra Filharmònica de la Universitat de València inaugurarà esta edició amb una producció pròpia que estrenarà en Serenates. L’orquestra universitària, dirigida per Beatriz Fernández Aucejo, presentarà el concert "Una nit màgica", en el qual es fusionen poemes simfònics i danses de Dvorak i Saint-Saëns, al temps que té lloc la projecció en directe d’una videoescena creada per alumnes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València, resultat d’un taller impartit per l’artista visual i "new media" Elena Juárez.

El diumenge 25 de juny, a les 12 hores, serà el torn de la Coral Allegro de l’ONCE, que torna a Serenates amb un concert recopilatori dels programes que ha presentat al llarg dels seus 40 anys de trajectòria, fomentant el cant coral com a eina d’inclusió i de difusió de valors com la solidaritat, el compromís i la diversitat social.

El mateix diumenge per la nit, l’Orfeó Universitari de València, dirigit per Francesc Valldecabres, interpretarà el ‘Rèquiem’ de Brahms en una versió de cambra que comptarà amb les veus de Belén Roig i Francisco García, els pianos de Paula Tamarit i Juan Camilo Reyes, i els timbals de Sergi Izquierdo. El concert coral es completarà amb l’‘Immortal Bach’ de Nystedt.

El caràcter eclèctic de Serenates podrà evidenciar-se nit rere nit. Així, es passarà del cant coral de l’Orfeó el diumenge al concert jazzístic ‘The Atomic Mr. Basie’ el dilluns 26 (22 hores) a càrrec de l’Orquestra de Jazz del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València. Dirigida per Jesús Santandreu, aquesta jove formació realitzarà un recorregut pels 11 temes del disc de títol homònim publicat pel paradigmàtic Count Basie i la seua ‘big band’ el 1958.

El dimarts 27, hi actuarà la cantautora valenciana Sandra Monfort, acompanyada als cors i el violí per Amanda Monfort, i a la percussió i els sintetitzadors per Jordi Ortolà. Sandra Monfort oferirà un espectacle tradicional i avantguardista, ancestral i modern, orgànic i digital, de poesia i cançó connectada a la mediterrània i al folk.

La Tendresa, que dirigeix Èlia Casanova, pujarà a l’escenari dimecres 28 (22 hores) per a presentar el programa ‘Plebeyos bailes’, el qual dona a conéixer una part oblidada de la música popular del Segle d’Or: la pràctica musical de les dones de les capes socials més populars que es reunien a tocar, cantar i ballar en la clandestinitat.

El dijous, dins de la programació dedicada a la música composta i interpretada principalment per músics valencians, hi haurà l’actuació de l’Orquestra de València amb el concert ‘Una nit amb el Mestre Serrano’, homenatge al 150 aniversari del músic valencià Josep Serrano, amb direcció de Daniel Gil de Tejada i la participació de la jove pianista María Linares.

Martirio & Raúl Rodríguez

Martirio & Raúl Rodríguez oferiran diferents versions de la seua admirada Chavela al compàs del flamenc, a més d’interpretar en aquest concert peces de blues, swing, boleros, tangos i coples.

Seguint la línia formativa i de promoció de joves músics, Serenates acollirà dissabte 1 de juliol el concert d’una nova orquestra universitària visitant: l’Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid. Amb direcció del valencià José Sanchís, l’agrupació musical madrilenya visitarà València en el seu 10é aniversari per a presentar un programa que inclou la famosa ‘Suite del llac dels cignes’ de Txaikovski, l’‘Egmont’ de Beethoven, i l’expressiu i colorista ‘Capritx Espanyol’ de Rimski-Kórsakov.

El fermall d’or a la 36a edició de Serenates anirà a càrrec del Cor de la Generalitat, que actuarà diumenge 2 de juliol (22 hores) juntament amb el Premi Nacional de Música 2020, Spanish Brass, per a interpretar, baix la direcció de Francesc Perales, el concert ‘Magnificat brass’, un projecte que va sorgir de la peça ‘Magnificat’, escrita pel compositor alzireny Juanjo Colomer el 2018 per al quintet de metall.