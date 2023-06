La pandèmia va colpejar especialment la Muixeraga de Vinaròs. Quines són les passes a seguir d’ara endavant? Us heu marcat objectius socials i tècnics?

El nostre principal objectiu era recuperar l’espai perdut per l’aturada obligatòria de la pandèmia, i ja ho hem aconseguit. Enguany, a més de les actuacions habituals a la ciutat i a municipis veïns, recuperem la nostra participació en els actes centrals de les festes més importants de la ciutat com les festivitats de la Mare de Déu de la Misericòrdia o les celebracions de la Mare de déu d’Agost. Però, a més estem treballant per a tindre col·laboracions molt especials i espectaculars amb les entitats de la ciutat per tal d’impulsar la nostra presència als carrers i davant la societat en els millors escenaris possibles.

Quines figures teniu consolidades i quines voldríeu assolir?

Tenim diverses figures consolidades, com el Pinet doble, l’Aixecat de 4, el Banc, la Marieta, la Campana, la Sénia, el Guionet, el Cinc en un peu o la Figuereta, entre altres, però volem lluitar per consolidar aquesta temporada figures com la Mitja Marieta Doble, la Branca o la part de dalt de la Tomasina: figures que hem fet molt però que volem tornar a fer.

En 2017, la Muixeranga de Pego es va refundar per esdevenir la M. de la Marina Alta, una colla comarcal. Roda pel cap emular els companys del sud?

Coneixem bé la seva situació, però nosaltres afrontem una situació prou diferent. La comarca del Baix Maestrat, com a part septentrional y més llunyana dels centres de decisió al Nord del País, està menys vertebrada entre sí, i els tres pobles amb un gruix important de població s’aglutinen en torn a Vinaròs. Per tant, és difícil vertebrar una entitat de caràcter comarcal amb aquest encaix territorial.

Esteu col·laborant activament amb les colles veïnes dels Ports i Castelló (muixerangues), Tortosa o Xiqüelos del Delta (Castells) per tal de generar sinèrgies?

Sí, en efecte. Sense anar més lluny, setembre passat vam actuar a la diada dels Castellers de Tortosa, on també va participar la colla dels Xiqüelos i Xiqüeles del Delta. Amb ambdues colles la relació és excel·lent. De fet, alguns dels nostres membres són muixeranguers i castellers alhora. Amb Castelló i la Conlloga la relació sempre ha sigut fantàstica. Hem crescut, com aquell que diu, de la mà, hem compartit plaça i il·lusions moltes vegades, i ens agrada pensar que som colles germanes. Amb la Muixeranga del Ports volem poder crear una relació fraternal similar a la que compartim amb la Conlloga. Volem poder ajudar a la Muixeranga dels Ports a créixer amb l’orgull i la responsabilitat de ser les dos colles del Nord. De fet, compartirem plaça per primera vegada a l’Aplec dels Ports i ens agradaria poder tindre un assaig amb ells els dies previs per a conèixer-nos i enfortir relacions entre les dues colles.

Enguany la colla farà 10 anys, i és motiu de celebració. Quins actes esteu preparant?

Tenim la trobada de final de temporada a l’octubre, on volem que les dos principals colles muixerangueres de les capitals del País i del Principat es troben amb nosaltres per a celebrar el nostre 10é aniversari. Però no només això, volem fer presentacions de la trobada i alguna festa prèvia. I també estem intentant tancar un acte molt bonic per a actuar conjuntament amb la Banda Simfònica municipal, l’Aliança, en un acte conjunt de gran bellesa que pose punt i final al 10é aniversari. Veurem si tots aquests somnis poden anar fent-se realitat i tancant-se

Quin calendari d’actuacions i tallers se us presenta d’ara a l’estiu?

De moment estem propers a tancar tallers en l’escola d’estiu municipal, però també a algun local del poble. Però sobretot ve marcada per la nostra actuació a les festes majors de la ciutat pel seguici de Sant Joan i Sant Pere. També les actuacions en les celebracions en honor a la patrona de Vinaròs i a la Misericòrdia. Per acabar, el colofó, amb l’Aplec dels Ports abans d’encarar la recta final de la temporada.Se’ns presenta un any ambiciós i molt il·lusionant, esperem estar a l’altura. Salut i Muixerangues!.