Coincidint amb l’aniversari del naixement de Nino Bravo, el passat 3 d’agost, dos músics de Badajoz, el pianista Pedro Monty i el violinista Pedro Martínez, que integren PM Music Experience, li reten homenatge donant difusió al tema «Vivir», un homenatge a la vida inclós en el disc que el cantant preparava quan va morir en un accident, als 28 anys.

Han tirat avant un projecte amb l’oenegé Músicos Sin Fronteras i José Juesas, guitarrista de Nino Bravo, que va sobreviure al tràgic accident. Ell va compondre «Vivir», amb lletra de Vicente López i Nino Bravo, i els arranjaments de Juan Carlos Calderón. Els dos músics de Badajoz, com tenen els drets de l’autor de la cançó, han editat la partitura, a la qual es pot accedir de manera lliure, i des de Músicos Sin Fronteras s’ha convidat a artistes nacionals i internacionals perquè versionen la cançó i facen arribar les seues interpretacions, de manera professional o amateur, per a publicar-les en les xarxes. El projecte culminarà amb diversos concerts que s’organitzaran a la tardor en diferents llocs, entre ells Badajoz i Aielo de Malferit, el seu poble natal, on es troba el Museu Nino Bravo.

El germen d’esta iniciativa va ser un vídeo que els dos músics van penjar interpretant «Un beso y una flor», una de les cançons més conegudes de Nino Bravo. La presidenta del seu club de fans els va escriure i els va posar en contacte amb Juesas, qui els va transmetre que creia que la cançó «Vivir» no havia aconseguit ser prou coneguda, al nivell d’altres temes, com «Libre», «América» o «Noelia». Com la cançó va ser pòstuma, el cantant no va poder donar-li fama en concerts. Ara esperen que algun dia «Vivir» aconseguisca tanta rellevància com els altres temes més coneguts.