El documental de Paco Roca s’estrenarà en la Mostra de València

La Mostra de València acollirà l’estrena mundial de Paco Roca, dibujando la vida, film centrat en el guardonat dibuixant i il·lustrador, fill predilecte de València, que «ha sabut transcendir el món tancat del còmic, que se sol relacionar amb la infància, i també amb la percepció que no era un mitjà per a comptar coses importants», en paraules del còmic Joaquín Reyes, un dels nombrosos participants del documental, inclòs dins de les Sessions Especials del festival.

El director, Batiste Miguel Gil, ha comptat amb la col·laboració del dibuixant, que relata la seua trajectòria en primera persona, però també amb un bon nombre d’amics com José Manuel Casañ (Seguridad Social), Elvira Lindo, Alejandro Amenábar, Carlos de Diego, Martín Forés, l’esmentat Joaquín Reyes, i Carlos Areces, que emergeix com un gran especialista en l’obra de Roca.

Des dels 17 anys, Paco Roca va començar a guanyar-se la vida dibuixant en el món de la publicitat, i 20 anys, després va aconseguir dedicar-se plenament al còmic. Les seues novel·les gràfiques s’han traduït a una dotzena d’idiomes i han sigut reconegudes amb multitud de guardons, com el Premi Nacional de Còmic 2008 o el Premi Premio Eisner de la Comic Con de San Diego, que va rebre en 2020 per la seua obra La casa i és considerat l’Oscar dels còmics. El Premi del Saló del Còmic de Barcelona, el Dolmen de la crítica o el Madrid Expocómic són altres de les distincions estatals que atresora, mentre que en l’àmbit internacional ha rebut el Gran Premi Romics de Roma, el Gran Guinigi de Lucca o l’Excellence Award del Japan Media Art Festival, entre altres.

Alguns dels seus còmics han sigut portats a l’àmbit audiovisual, com és el cas de Arrugas (Ignacio Ferreras, 2011), que va obtindre el Goya a la Millor Pel·lícula d’Animació i al Millor Guió Adaptat; Memorias de un hombre en pijama (Carlos Fernández de Vigo, 2018); o «El tesoro del Cisne Negro», sèrie de televisió dirigida per Alejandro Amenábar.

Capítols temàtics

El documental està dividit en capítols temàtics com els còmics, l’ofici o la creativitat. «Repassant l’obra de Paco, el primer que crida l’atenció és la diversitat de registres que tenen les seues novel·les: suspens, aventures, història, relacions familiars, intimisme, humor... Tot això tenia a veure també amb els diferents aspectes en la vida del protagonista: la família, els amics, l’èxit internacional, el treball. Decidim llavors plasmar eixes diferents facetes, per això plantegem l’estructura en capítols, com les diferents cares d’un poliedre, per a al final construir un retrat integral», assegura el director. Després del seu pas pel festival, una versió del documental reduïda i adaptada al format televisiu podrà veure’s en el programa «Imprescindibles», de TVE.

La 38a edició de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, se celebrarà del 19 al 29 d’octubre, està organitzada per l’Ajuntament de València i compta amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura, el Palau de la Música i Barreira Arte + Diseño.