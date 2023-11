Hui és el Dia del Llibre Valencià, una efemèride establida per la Generalitat per a commemorar i reivindicar la literatura produïda en la nostra llengua. Des de fa uns anys, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport empra aquesta data destacada per a homenatjar per la seua tasca a editorials, llibreries i biblioteques. Entre els premiats d’aquest any estan les editorials Barlin Project, Andana, Kalosini i Litera Libros i, pel que fa a la trajectòria i a la innovació, s’ha reconegut a les llibreries Ali i Truc i Tirant lo Blanch Online, respectivament. Així mateix, la Xarxa Municipal de Biblioteques Públiques de Llíria rep el premi a la tasca del personal pel foment lector. Dolores López, tècnic responsable d’aquesta xarxa, ha subratllat quin és el paper de les biblioteques en la dinamització cultural dels municipis.

Què ha significat aquest premi a la vostra tasca? Estem molt contents perquè fa molts anys que treballem amb un model de biblioteca per a les persones, que va més enllà de les col·leccions de llibres. Treballem la inclusió, l’alfabetització digital, les escoles, etc. El que és veritat és que el foment lector destaca per ser transversal, treballant per a tots els perfils d’usuaris. Quin és el paper de les biblioteques en la divulgació de la literatura? La Biblioteca és un agent dinamitzador del territori i, en cada localitat, un motor cultural. En el nostre cas, pensem que el foment s’ha de treballar des de la base. Amb la carta de serveis i activitats que oferim a les escoles des de «Biblioteca i Escola», tractem d’assegurar que tots els xiquets de Llíria passen per la biblioteca almenys en quatre ocasions en finalitzar l’etapa educativa obligatòria. I en la difusió de l’ús del valencià? Visibilitzem amb un punt roig els llibres en valencià per tal d’integrar-los en la col·lecció sense desplaçar-los a una secció apartada i, d’aquesta manera, facilitar el préstec de títols en valencià. A més, la totalitat de les activitats per a xiquets les fem en valencià i les d’adults, si són iniciativa nostra, també. Heu rebut premis també per la vostra tasca inclusiva... Efectivament, el nostre projecte premiat fou «Biblioteca Fàcil» que empra la lectura i els espais bibliotecaris com a ferramenta d’inclusió social. Tenim, entre altres, clubs de lectura adaptats, el taller de memòria per a persones amb Alzheimer o el Taller de Pensament Lliure, que treballa la cognició en persones amb discapacitat intel·lectual per a potenciar el pensament crític, creatiu i ètic. També solem comprar les lectures obligatòries dels instituts i tenim ordinadors al servei de tots, per tal d’exercir també eixa funció anivelladora. Al final, som un equip que portem molts anys, coneixem les necessitats del poble i sabem que la constància és el que té un efecte real en el foment de la lectura.