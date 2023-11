Per segon any consecutiu, diumenge passat Mutxamel ha tornat a ser orgullosa capital muixeranguera del sud valencià. En un ambient festiu, més de 200 muixeranguers i muixerangueres s’enfaixaren de negre i roig entre l’expectació del públic reunit a les portes de l’ajuntament de la localitat de l’Alacantí.

Abans de començar la cercavila, les tres colles han fet diverses figures de xicalla, on la part més jove de les colles ha reclamat amb èxit el seu propi espai al carrer, amb un mosaic de pinets, campanes i quatres en un peu molt aplaudit per les colles i el públic. Cal destacar que a Mutxamel les tres colles es presentaren amb la molt significativa xifra de 50 xiquetes i xiquets muixeranguers, fet aquest que permet mirar al futur amb molt optimisme.

Després, i acompanyades pels músics i músiques de les colles dolçaineres i tabaleteres de Sant Antoni d’Alacant, el Nuvolet de Mutxamel i la Taranina d’Agost, les colles han anat festivament arrossegant gent fins al lloc de l’actuació, el concorregut parc del Canyar de les Portelles, on La Carabassota ha entrat fent 2 pilars de 3 caminats, i la Safor i Alacant ho han fet amb un Passeig de Gegantets cadascuna.

La trobada ha seguit el format habitual de tres rondes i comiat, on l’ordre d’intervenció de les colles començava amb Guadassuar, seguia per la Safor i tancava amb Alacant, que per a aquesta ocasió ha comptat amb l’ajuda de la veïna Muixeranga del Campello.

La Muixeranga La Carabassota de Guadassuar, que participava per primera vegada en una trobada de la colla alacantina, ha començat la seua notable actuació amb una elegant Branca que augura un futur il·lusionant. Tot seguit, per a la segona ronda han oferit un Encontre, i han tancat la seua participació amb una Roscana molt ben executada. Cal destacar la solvència i les molt bones sensacions que ha deixat a plaça la colla de la Ribera Alta.

La Muixeranga de la Safor, per la seua part, ha dut a plaça la seua pinya morada amb una sòlida proposta que s’iniciava amb un Castell de 4 amb agulla. A continuació, en segona ronda han seguit amb una imponent Xopera, i per últim han provocat la delectació de tot el parc amb una gran tercera ronda, amb una Roscana i una Torreta executades de manera simultània, i fent la cameta.

Pel que fa a la Muixeranga d’Alacant, ha intentat en primera ronda dedicar una Auriba davant de la Safor, colla inventora d’aquesta figura. Malauradament, des de la Trobada de Muixerangues d’Algemesí que va tindre lloc abans de l’estiu, la colla arlequinada blanc-i-blava no ha aconseguit tornar a completar-la amb èxit a plaça, i en aquesta ocasió van caure l’alçadora i el xiquet quan ja estaven sobre el tercer pis de la figura, però afortunadament sense més conseqüències que l’esglai del públic.

Superat el moment, la colla s’ha refet ràpidament, i amb maduresa han presentat a continuació una sempre espectacular Sénia, i han tancat amb una Xopera en l’última ronda que ha estat molt celebrada pel públic local.

Una trobada amb bon sabor de boca

Per acabar la trobada, les colles han fet simultàniament i entre aplaudiments els seus pilars de comiat. Guadassuar i la Safor han fet un pilar de 4 cadascuna, mentre que Alacant ha optat per fer 5 pilars de 3 i 10 pinets per tal que poguera participar tanta xicalla com fóra possible.

L’ambient festiu present durant tota la trobada, on totes les pinyes de figures han sigut multicolors, ha continuat amb un dinar de germanor amb totes les colles celebrat en la mutxamelera Finca La Costera, amb tallers per a la xicalla, intercanvi d’obsequis entre les colles, i comboi muixeranguer fins a la nit.

En definitiva, una VII Trobada que ha deixat molt bon sabor de boca, que permet confirmar el molt bon estat de forma de les colles participants, que han recuperat el nivell que tenien abans de la pausa per la pandèmia, i que miren al futur per a planificar els següents reptes.